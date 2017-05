Merkel und das saudische Pixel-Kopftuch

«Ein Stück Stoff erregt die Schweiz», schlagzeilte es durch die Schweiz, als 2008 die damalige Bundesrätin Micheline Calmy-Rey den iranischen Präsidenten Mahmoud Ahmadinejad besuchte – und dabei ein Kopftuch trug. «Unangebracht!»: die Kommentare von links bis rechts. CVP-Chef Christophe Darbellay nannte es gar einen «peinlichen Kniefall».

Nun besuchte Angela Merkel Saudiarabien, ein Land mit noch strengerem Regime und noch prekärerer Frauenrechtsbilanz. Anders als Calmy-Rey entschied sich die deutsche Kanzlerin dazu, sich nicht zu verhüllen. Mutig, heisst es von diversen Seiten. Dabei sei jedoch nicht vergessen: In Saudiarabien müssen Ausländerinnen ihre Haare und das Gesicht nicht bedecken.

Wer nun glaubt, dass es nicht trotzdem zu einem Aufreger kommen muss, irrt gewaltig: Plötzlich kursiert ein Screenshot einer offensichtlich saudiarabischen Fernsehstation durchs Internet, das den Empfang Merkels zeigt. Nur: Merkel trägt trotzdem ein Kopftuch, jedenfalls ein virtuelles, ein Pixelkopftuch, das ihr anscheinend die Fernsehstation flugs auf den Kopf gebastelt hat.

Ein absolut abstruser Anblick, der aber bei einschlägigen Kommentatoren sofort für wütende Reaktionen sorgt. Eine davon ist Sarah Abdallah, eine Twittererin, die angibt, aus dem Libanon zu stammen. Sie twittert regelmässig prorussische und Pro-Assad-Propaganda und wird von diversen Trump-nahen Twitterern gefeiert.

Not a joke: The UN's newest member of the Women Rights Commission censored the German chancellor's hair when she appeared today on Saudi TV. pic.twitter.com/0QwDEArL5l — Sarah Abdallah (@sahouraxo) 4. Mai 2017

«Kein Witz», schreibt Abdallah, «das neueste Mitglied der UNO-Frauenrechtskommission hat die Haare der deutschen Bundeskanzlerin zensiert, als sie heute im saudischen TV erschien.» Ihr Tweet wurde über 30'000 Mal geteilt. Als Vergleich: Selbst der vermeintliche Twitter-König Donald Trump schafft mit seinen Tweets oft nicht diese Reichweite.

Die Internetseite Khase

Doch, ein Witz. Er stammt von der saudischen Seite «Khase», die diverse satirische Artikel publiziert, wie das deutsche Portal Bento bemerkt hat. Der Ursprungspost auf der Facebook-Seite von Khase hiess sogar «Just for fun», nur zum Spass. Der Originalpost ist mittlerweile gelöscht. Doch Khase feiert sich für die gelungene Satireaktion. So postete das Team ein Facebook-Album mit diversen Screenshots von Websites, die die Khase-Story aufgenommen haben. Beschrieb: «Khase has won the internet today», Khase hat heute das Internet gewonnen.

Anders als Khase hat aber die Twittererin Sarah Abdallah ihren Tweet nicht gelöscht. In einem knappen Post schreibt sie: «Das Bild wurde als Fake bestätigt. Was aber nicht fake ist, ist die Scheinheiligkeit, Saudiarabien in die Frauenrechtskommission zu wählen.»

Ein User unter ihr sagt: «Die saudische Scheinheiligkeit ist bekannt, aber ich glaube, du solltest einen viralen Tweet löschen, wenn er fake ist, anstatt falsche Informationen zu verbreiten. Ein anderer User antwortet: «Haha, nein, sie wird diese vielen Retweets nicht einfach hergeben.» Der User, der das Löschen des Tweets vorschlägt, wird von Abdallah sogleich geblockt.

So sah dann Merkels Auftritt im saudischen TV wirklich aus:

