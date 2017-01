Moskau bereitet Bodeneinsatz in Syrien vor

Die russische Führung beteuert, dass sich der Einsatz ihrer Streitkräfte in Syrien ausschliesslich auf Luftangriffe beschränkt. Die kritische «Nowaja Gaseta» hat nun aber Dokumente veröffentlicht, die auf einen Bodeneinsatz hindeuten.

Es handelt sich dabei um Broschüren, die an Angehörige des tschetschenischen Bataillons Nord verteilt wurden.

Sprachführer für Soldaten

Bei der ersten Broschüre handelt es sich m einen kurzen russisch-arabischen Sprachführer. Der zehnseitige Faltbogen mit dem Titel «Visueller Übersetzer (Syrische Arabische Republik)» enthält umfangreiches Bildmaterial und nur wenig Text. Auf der Titelseite ist das Symbol der russischen Streitkräfte abgebildet: fünfzackiger Stern in den Farben der russischen Trikolore.

Der Inhalt ist nach Themen aufgebaut: eine Landkarte der Nahostregion, die Karte Syriens und der eigentliche Sprachführer. Arabische Vokabeln, Zahlen und Sätze werden neben der Originalversion auch in russischer Umschrift wiedergegeben.

Eine entsprechend bebilderte Seite bezieht sich auf die Personenbeschreibung: Rasse, Körpergrösse, Geschlecht, Alter und Kleidung. Ferner gibt es Beschreibungen der Uniformen der syrischen Armee mit Rangabzeichen und der syrischen Opposition, ferner Kriegstechnik und Waffen.

Arabischer Wortschatz für russische Infanterie

Die Wortwahl bei dem kleinen Sprachkurs spricht Bände. So werden den russischen Soldaten die arabischen Wörter für eindeutige Begriffe nähergebracht: Verletzung, Toter, Halt!, Zurück!, ich schiesse, nicht rühren, Hinlegen! und Feuer!

Aber auch Begriffe wie Stadt, Dorf, Anhöhe, Berg, Fluss, Wasser, Essen und Dolmetscher werden übersetzt. Es ist klar, dass man in einem Flugzeug sitzend mit diesem Wortschatz nichts anfangen kann.

Benimmregeln für Syrien

Als Herausgeber der zweiten Broschüre wird die russische Nationalgarde angegeben, die Anfang April 2016 auf der Basis der Inneren Polizeitruppen gebildet und direkt dem Präsidenten unterstellt wurde. «Empfehlungen an die Armeeangehörigen bei der Erfüllung von Aufgaben in der Syrischen Arabischen Republik» - Verhaltensregeln in einem muslimischen Land.

Laut «Nowaja Gaseta» enthält die Broschüre kaum Bildmaterial, sondern Kurzinformationen über geographische Besonderheiten Syriens, nationale Währung, Sprache, Sitten und Gebräuche.

Diese Benimmregeln seien von geringem praktischem Wert, so die Zeitung. «Falls ein Syrer Sie brüskiert, um Geld betrogen oder belästigt hat, können Sie sich als ‹Muhabarat› vorstellen. Der Betroffene macht in der Regel sofort einen Rückzieher», lautet die zentrale Empfehlung. Unter Muhabarat fielen alle Ordnungskräfte wie Polizei oder Geheimdienstmitarbeiter.

Spione und Aufklärer

Zu Heiterkeit führt auch die Unterscheidung zwischen Spionen und Aufklärern. Jede Person, die den Streitkräften einer Konfliktpartei angehöre, die Spionage betreibe und dabei von der Gegenseite erwischt werde, habe keinen Anspruch auf den Kriegsgefangenenstatus und könne wie ein Spion behandelt werden, heisst es.

Dagegen gelte eine Person, die im Namen einer Konfliktpartei auf dem gegnerischen Gebiet Informationen sammle und diese weitergebe, als Aufklärer und könne bei ihrer Festnahme den Kriegsgefangenenstatus beanspruchen. Ähnliche Vorschriften soll es laut Zeitung während des sowjetischen Afghanistankrieges gegeben haben.

Die «Nowaja Gaseta» weist darauf hin, dass sich der Einsatz der russischen Nationalgarde im Ausland laut Gesetz auf Russlands Bündnispartner in der Organisation des Vertrages über kollektive Sicherheit der GUS-Länder beschränken muss. Syrien ist aber kein Mitglied des Vertrages für kollektive Sicherheit. (Berner Zeitung)