Pakistan droht Israel wegen «Fake News» mit Atomwaffen

Pakistan und Israel sind wegen einer fabrizierten Meldung einer «Fake-News»-Webseite aneinandergeraten. Diese hatte kolportiert, dass ein ehemaliger israelischer Verteidigungsminister Pakistan mit einem Atomschlag gedroht habe, sollte das Land Truppen nach Syrien schicken.

Pakistans Verteidigungsminister Khawaja Mohammad Asif fiel offenbar darauf herein und setzte via Twitter eine Warnung an Israel ab: «Pakistan ist auch ein Nuklearstaat», schrieb er. Das israelische Verteidigungsministerium reagierte am Samstag ebenfalls über Twitter: Der Artikel auf der Webseite AWD News sei «total fiktiv.»

@KhawajaMAsif reports referred to by the Pakistani Def Min are entirely false — Ministry of Defense (@Israel_MOD) 24. Dezember 2016

Seit 1998 ein Nuklearstaat

Die Episode warf ein Schlaglicht auf die potenziell gefährlichen Folgen von Falschmeldungen für heikle geopolitische Angelegenheiten.

Zwar wird allgemeinhin angenommen, dass Israel schon vor Jahrzehnten Atomwaffen entwickelte, doch hat sich das Land selbst nie als eine Atommacht bezeichnet. Pakistan wurde im Jahr 1998 ein Nuklearstaat. Die beiden Länder unterhalten keine diplomatischen Beziehungen. (foa/sda)