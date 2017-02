Palästinenser verletzt sechs Menschen in Tel Aviv

Bei einem Anschlag auf den Markt von Petah Tikva bei Tel Aviv sind sechs Menschen verletzt worden. Der 19-Jährige habe in Petah Tikva das Feuer eröffnet und mit einem Messer auf Passanten eingestochen, teilte die israelische Polizei am Donnerstag mit. Der Täter sei festgenommen worden. Die Polizei sprach von einer terroristischen Attacke. Die sechs Opfer wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

3 injured by Palestinian shooter in a market in Petah Tikvah. pic.twitter.com/RESKWAORln