Palästinenser verletzt vier Menschen in Tel Aviv

Bei einer «terroristischen» Attacke auf dem Markt von Petah Tikva bei Tel Aviv sind vier Menschen verletzt worden. Ausserdem habe der aus dem Westjordanland stammende Angreifer ein Messer eingesetzt, teilte die israelische Polizei am Donnerstag mit.

Der Angreifer sei festgenommen worden, teilten die Behörden mit.

3 injured by Palestinian shooter in a market in Petah Tikvah. pic.twitter.com/RESKWAORln