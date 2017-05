Rohani führt bei Präsidentenwahl im Iran

Bei der Präsidentschaftswahl im Iran zeichnet sich ein Sieg des moderaten Amtsinhabers Hassan Rohani ab. Nach dem Urnengang am Freitag liege Rohani derzeit vor seinem konservativen Herausforderer Ebrahim Raisi, berichtete das iranische Staatsfernsehen am Samstag. Von den 25,9 Millionen ausgezählten Stimmen entfielen 14,6 Millionen auf Rohani und 10,1 Millionen auf Raisi, sagte der Leiter der iranischen Wahlkommission, Ali Asghar Ahmadi, dem Sender Irib.

Insgesamt hätten sich mehr als 40 Millionen der 56,4 Millionen registrierten Wähler an der Abstimmung beteiligt, führte Ahmadi aus. Wegen des grossen Andrangs war die Öffnung der Wahllokale um zwei Stunden verlängert worden.

Erhält kein Kandidat mehr als 50 Prozent, findet am 26. Mai eine Stichwahl statt. Raisi hatte der Regierung bereits während der Abstimmung Unregelmässigkeiten bei der Abhaltung der Wahl vorgeworfen.

Am Morgen gab der Oberste Führer des Landes, Ayatollah Ali Khamenei, symbolisch die erste Stimme ab. Viele Warteschlangen vor den Wahlurnen in Teheran und auch in anderen Städten waren deutlich länger als bei der vergangenen Präsidentenwahl im Jahr 2013, wie Reporter der Nachrichtenagentur AP beobachteten. Mindestens drei Mal wurden die Öffnungszeiten an den mehr als 63'000 Wahllokalen, damit alle die Chance hatten, ihre Stimmen abzugeben.

Raissi steht Khamenei nahe

Dass besonders in Teheran eine hohe Wahlbeteiligung herrschte, dürfte Rohani in die Karten spielen. Die liberalen und wohlhabenden Einwohner der Stadt gelten als Basis seiner Anhängerschaft. Der stärkste Gegner des 68-Jährigen unter den drei weiteren Kandidaten ist der konservative Geistliche Ebrahim Raissi. Der 56 Jahre alte Juraprofessor und ehemalige Staatsanwalt leitet eine einflussreiche religiöse Stiftung. Er soll Khamenei nahestehen, der ihn schon einmal als «vertrauenswürdig und sehr erfahren» bezeichnet hatte. Öffentlich unterstützt hat Khamenei aber keinen der Kandidaten.

Raissis Lager reichte noch vor Schliessung der Wahllokale eine Beschwerde wegen angeblicher Unregelmässigkeiten bei der Wahl ein, wie die halbamtliche Nachrichtenagentur Tasnim berichtete.

Sollte kein Kandidat am Freitag eine Mehrheit bekommen, würden die beiden Erstplatzierten eine Woche später in eine Stichwahl gehen. Seit 1981 ist kein amtierender Präsident im Iran damit gescheitert, eine Wiederwahl zu gewinnen.

«Dem Gewählten soll geholfen werden»

Khamenei rief die Iraner bei seiner Stimmabgabe zu einer regen Beteiligung auf. «Das Schicksal des Landes liegt in der Hand aller Menschen», sagte er. Auch Rohani gab früh seine Stimme ab. Er mahnte an, dass derjenige Kandidat die gesamte Unterstützung des Landes bekommen solle, der gewählt werde. «Jedem, der gewählt wird, muss von morgen an mit Einheit, Glück und Freude geholfen werden», sagte er.

Raissi wies darauf hin, dass jeder das Wahlresultat akzeptieren solle. «Sollte ich zum Beispiel das Ergebnis für unerwünscht halten, sollte das nicht zu einer Störung der Wahl führen», sagte er.

Iraner zündet sich in Bangkok an

Auch im Ausland stimmen iranische Bürger an mehr als 300 Orten ab, darunter zahlreiche in den USA, wo mehr als eine Million Iraner leben. In Thailand zündete sich ein iranischer Mann aus Protest gegen die Wahl vor der Botschaft seines Landes in Bangkok an. Er erlitt Verbrennungen am ganzen Körper und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Wahl gilt als eine Art Referendum über Rohanis moderate Politik, die trotz des Widerstands von Hardlinern den Weg zu einem internationalen Atomabkommen geebnet hatte. Viele Bewohner des Landes haben von Vorteilen des Atomdeals allerdings noch wenig gespürt. Im Zuge des Abkommens hatte sich der Iran bereiterklärt, sein Atomprogramm zu beschränken – im Gegenzug wurden Sanktionen abgebaut. (chk/AP/AFP)