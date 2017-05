Stabilisierung Syriens durch Schutzzonen ist kaum möglich

Aus Syrien kommen gute Nachrichten: Fünf Tage nach der Einrichtung von Schutzzonen in vier umkämpften Regionen des Landes hat sich die Gewalt nach Erkenntnissen der oppositionsnahen Menschenrechtsbeobachter «deutlich abgeschwächt». Das russische Verteidigungsministerium bezeichnete die Lage sogar als «stabil».

Allerdings gibt es nur wenige Beobachter, die diese von Wunschdenken geprägte Einschätzung wirklich teilen. Was Syrien gegenwärtig erlebe, sei eine Phase der relativen Ruhe, die jederzeit wieder in Gewalt umschlagen könne, betonten westliche Diplomaten in Beirut, wo man dem von Russland, der Türkei und dem Iran ausgearbeiteten Deeskalationsabkommen für Syrien eher skeptisch gegenübersteht.

Vorrangiges Ziel des im kasachischen Astana vereinbarten Arrangements ist es, die gemässigten Rebellengruppen von den radikalen Jihadisten zu trennen. Letztere dürfen sowohl inner- als auch ausserhalb der Schutzzonen weiterhin bekämpft werden. Nur ein sehr geringer Teil der Aufständischen, die Rede ist von dreissig Gruppen, will sich an das Abkommen ­halten.

Diese Gruppen gelten in den Augen der Jihadisten schon jetzt als Verräter, da sie mit dem «Feind», also den russischen, den türkischen und vor allem den iranischen Sponsoren der Vereinbarung, gemein­same Sache machen wollen.

Erst am 4. Juni sollen die Grenzen der vier Schutzzonen, aus denen heraus Syrien «stabilisiert» werden soll, endgültig festgelegt werden. Läuft es nach Plan, könnte dann mit der Verteilung von internationaler Hilfe sowie sogar mit dem Wiederaufbau begonnen werden. Überwacht würde der Neuanfang im Bürgerkriegsland von der Assad-Armee und jenen wenigen Rebellengruppen, die die Vereinbarung von Astana akzeptieren.

Gleichzeitig sollen die «willigen» Aufständischen von den «unwilligen» um die Nusra-Front – einem Ableger der Terrororganisation al-Qaida – durch Puffer­zonen getrennt werden. Wie dies in der Praxis funktionieren soll, ist selbst­ Syrien-Kennern ein Rätsel. Sie sehen zunächst die syrischen Regierungsstreitkräfte als Nutzniesser des Deeskalationsabkommens von Astana.

Die Assad-Armee, so Sprecher der syrischen Opposition, könne schon jetzt, da die Kämpfe abgeflaut seien, ihre Soldaten an andere Frontabschnitte verlegen, um dort umso heftiger anzugreifen. Ein Blick auf die Karten der Schutzzonen zeigt, dass für Teile der von moderaten und ­radikalen Rebellen kontrollierten Provinz Idlib keine Waffenruhe vorgesehen ist.

Auch im Westen von Aleppo, einer Hochburg der al-Qaida, darf weitergekämpft werden. Gleiches gilt für ostsyrische ­Regionen, die vom Islamischen Staat beherrscht sind.

Die USA und die meisten westlichen Staaten wollen das Deeskalationsabkommen von Astana abschliessend bewerten, wenn wirklich alle Details geklärt worden sind. Bis dahin werden mindestens vier Wochen vergehen. Selbst wenn bis dahin die Waffenruhe in Syrien einigermassen stabil bleiben sollte, scheint eine nachhaltige Stabilisierung des Bürgerkriegslandes durch vier geografisch begrenzte Schutzzonen kaum möglich. (Berner Zeitung)