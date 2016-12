Tunesien nimmt fünf Jihadisten fest

In Tunesien sind am Sonntag fünf Menschen festgenommen worden, die dschihadistische Kämpfer rekrutiert haben sollen. Wie das Innenministerium in Tunis mitteilte, erfolgten die Festnahmen in Ariana im Norden der Hauptstadt. Die Verdächtigen sollen junge Leute angeworben haben, um sie dann in Konfliktgebiete zu schicken.

Auch der mutmassliche Attentäter von Berlin, Anis Amri, stammte aus Tunesien. Er soll vergangenen Montag einen Lastwagen in den Weihnachtsmarkt an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche auf dem Breitscheidplatz gesteuert haben. Dabei wurden zwölf Menschen getötet und über 50 verletzt. Amri konnte fliehen und wurde in der Nacht zum Freitag in Mailand von einem Polizisten erschossen. (bee/sda)