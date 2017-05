2 Tote – Polizei riegelt Schule wegen Schützen ab

Die Leitung des North Lake College bei Dallas im US-Bundesstaat Texas rief alle Studenten auf, sich in ihren Zimmern zu verbarrikadieren, bis Entwarnung gegeben werde. Die Hochschule ist nach Berichten über einen bewaffneten Angreifer abgeriegelt worden.

Active shooter at Northlake College - avoid the area. — Irving Police Dept. (@IrvingPD) May 3, 2017

Gemäss der Nachrichtenagentur AP gibt es zwei Tote. Es handelt sich wohl um einen erweiterten Suizid, sagt die Polizei.

The Latest: Police say suspected gunman, second person dead in an apparent murder-suicide at Dallas-area college. https://t.co/Dykslcv7Os — The Associated Press (@AP) May 3, 2017

Die Schule selbst gibt den Studenten über Twitter Anweisungen, wie sie sich verhalten sollen.

North Lake College-Intruder Lock-down. Go to nearest room and lock-down. POLICE ON SCENE (DCCCD Alerts) — North Lake College (@northlakenow) May 3, 2017

Aktuell gibt es noch keine Berichte über Verletzte.

#BREAKING People pouring out of a campus building as reports of shots fired at North Lake College in Irving, Texas https://t.co/6VAwVXVieC pic.twitter.com/FlFI9PX46K — Gary Detman (@GaryDetmanNews) May 3, 2017

Update folgt... (mch/ap)