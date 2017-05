Eine «Sondierung des Bodens», mehr nicht

Der Auftakt des Treffens war schwerfällig. Wladimir Putin und Angela Merkel war es anzusehen, dass ihnen der Einstieg in die bilateralen Gespräche in Sotschi nicht leichtfiel. Selbst Putin – sonst immer für einen Scherz zu haben – hatte nichts zu lachen. Der Ukraine-Konflikt, das G-20-Treffen im Juli in Hamburg und der Krieg in ­Syrien standen als Leitthemen auf der ­Tagesordnung.

Das Positivste ist vielleicht, dass beide Seiten am Prozess Minsk II festhalten wollen, der den Krieg in der Ostukraine beilegen soll. Merkel bedauerte die Massnahmen der prorussischen Separatisten, die den Aufbau eines eigenen Staates in den «Volksrepubliken» vorantrieben.

Der Kremlchef stellte die Ereignisse jedoch anders dar. Er machte die Führung in Kiew dafür verantwortlich, mit einer Wirtschaftsblockade die Spannungen ­anzuheizen. Von einer Annäherung war nichts zu erkennen. Auch Merkels Forderung, die Rechte Homosexueller in Tschetschenien zu wahren, verbesserte die Atmosphäre nicht. Beide Politiker fanden nur eine Gemeinsamkeit: Russland sei ein «wichtiger Partner», so Angela Merkel. Und Putin nannte trotz aller «politischen Schwierigkeiten» Deutschland einen «führenden internationalen Partner».

Moskau wertete bereits die Reise Merkels nach Sotschi als möglichen Vorboten einer vorsichtigen Kurskorrektur. Denn noch 2015 war die Kanzlerin der Auffassung, sie werde Russland erst wieder besuchen, wenn sich im Minsk-II-Prozess Bewegung abzeichne. Das ist nicht der Fall, Merkel reiste trotzdem an.

Ein Durchbruch in den bilateralen Beziehungen sei nicht zu erwarten, hatte der Vorsitzende des Komitees für internationale Beziehungen des Föderationsrates, Konstantin Kosatschew, schon vor dem Treffen gesagt. Der Hardliner schien ­erleichtert, dass sich Moskau nicht auf Kompromisse einlassen wird. Weder in der Ukraine noch in Syrien sieht es nach einer Annäherung der beiden Seiten aus. Den Besuch Merkels kommentierte Kosatschew entsprechend als «Sondierung des Bodens», wie die Beziehungen zwischen der EU und Moskau in Zukunft vielleicht aussehen könnten.

«Unsere Gespräche mit Frau Merkel finden immer sachlich, offen und produktiv statt. Wir haben einen mühsamen Weg der Annäherung beschritten», meinte ­Putin. Der Kremlchef denkt nicht nur an morgen, sondern auch in Dekaden.

ausland@bernerzeitung.ch (Berner Zeitung)