Reden um des Redens willen

Es steht nicht gut um die Beziehung der Kanzlerin zum russischen Präsidenten. Jedenfalls wirkte der gestrige Auftritt von Putin und Merkel in dessen südrussischer Residenz in Sotschi am Schwarzen Meer unterkühlt.

Merkel verzieht keine Miene, bleibt knallhart in ihren Antworten, die das Trennende von Putin hervorheben. Der russische Präsident gibt sich dagegen erheitert, wenn es um Vorwürfe geht, Moskau habe sich durch Manipulationen in sozialen Medien in den US-Wahlkampf eingemischt, die Ukraine gespalten oder bisher wenig für Frieden in Syrien getan: Alles falsch. Sagt er.

«Kein ängstlicher Mensch»

Befürchtet Merkel, dass Russland durch sogenannte Meinungsroboter in den Bundestagswahlkampf eingreift, bei dem es um ihre Zukunft und die des SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz geht? Die Kanzlerin antwortet so, als rechne sie sogar ­damit.

Sie gehöre «nicht zu den ängstlichen Menschen», betont sie – und da muss sie sogar einmal kurz schmunzeln. Aber sie wisse natürlich, dass die «hybride Kriegsführung» in der russischen Militärdoktrin «durchaus» eine Rolle spiele. Putin kontert, Russland mische sich nie in die Angelegenheiten anderer Länder ein.

Signal an die Wähler

Für den Deutschland-Experten Viktor Wassiljew von der Russischen Akademie der Wissenschaften ist Merkels Besuch ein klarer Bestandteil ihrer Wahlkampfstrategie. «Das Treffen ist ein Signal an die deutsche und die europäische Wirtschaft sowie die mit ihr verbundenen Wähler, die seit langem eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Moskau und Berlin erwarten», sagt er der Agentur Interfax.

Das heisse aber nicht, dass sie Putin mit Samthandschuhen anfasse. Merkel versuche auch damit zu punkten, dass sie unangenehme Themen anspreche, sagt Wassiljew.

«Keine Unterdrückung»

Putin sagt, Moskau unterdrücke weder die Opposition noch Demonstranten oder Homosexuelle. Die russischen Strafverfolgungsbehörden seien viel weicher als anderswo. Sie hätten Tränengas und Knüppel nicht nötig. Aber bei Demonstrationen der Opposition gab es in den vergangenen Wochen in Russland Hunderte Festnahmen.

Und zur Ukraine: Ob man dem Friedensabkommen nicht besser Ade sage, weil es ohnehin keinen Waffenstillstand gebe. Oder beser ein anderes Format wähle? Merkel antwortet: «Es fehlt an der Umsetzung, nicht am Abkommen.» Putin sagt, Kiew sei an allem schuld. Nach westlicher Auffassung gab es aber immer wieder Provokationen prorussischer Separatisten, damit sich das Land nicht stabilisiert.

Merkel macht sich keine Illusionen. Ihr Gespräch mit Putin wird kaum zu Frieden führen, weder in Syrien noch der Ukraine. Was den Bürgerkrieg in Syrien betrifft, kann Deutschland ohnehin wenig ausrichten.

Vorstoss perlt ab

Auf Merkels Vorstoss, in Syrien Sicherheitszonen einzurichten, geht Putin öffentlich nicht ein. Eine Lösung für das geschundene Land gibt es wohl nur, wenn sich Putin — der Bashar al-Assad unterstützt — und US-Präsident Donald Trump aufeinander zubewegen. Putin und Trump wollen nach Merkels Besuch immerhin wieder miteinander telefonieren.

Wie sich das Verhältnis der beiden Männer entwickelt, ist unklar. Trump hatte nach einem Giftgasangriff Raketen auf einen syrischen Flughafen abfeuern lassen, der als Ausgangspunkt verdächtigt wird. Er hat damit wahr gemacht, was Obama nur angekündigt hatte. In den Golfstaaten wird Trump jetzt bejubelt, wie Merkel bei ihrem jüngsten Besuch in der Region erfuhr.

Zum Schluss fragt ein russischer Journalist, ob die bilateralen Beziehungen noch eine Zukunft hätten oder ob es nur noch Krisenmanagement gebe. Merkel antwortet, trotz aller Meinungsverschiedenheiten müssten Deutschland und Russland im Gespräch bleiben. (Berner Zeitung)