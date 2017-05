Zwei Tote bei Schüssen an texanischer Schule

Bei Schüssen an einer texanischen Volkshochschule sind am Mittwoch nach Angaben der Polizei zwei Menschen getötet worden. Es handle sich wohl um einen Fall von Mord und Suizid, hiess es zunächst ohne weitere Details.

Die Leitung des North Lake Community College bei Dallas hatte nach Berichten über einen bewaffneten Eindringling Alarm ausgelöst. Sie rief alle Studenten auf, sich in ihren Zimmern zu verbarrikadieren, bis Entwarnung gegeben werde.

Die Schule selbst gab den Studenten über Twitter Anweisungen, wie sie sich verhalten sollen.

North Lake College-Intruder Lock-down. Go to nearest room and lock-down. POLICE ON SCENE (DCCCD Alerts) — North Lake College (@northlakenow) May 3, 2017

Die Schule bleibt für den Rest des Tages geschlossen, alle Angestellten sowie die Studenten sollen nach Hause gehen.

Campus is closed for the remainder of the day. All students, staff, visitors outside the campus must leave the perimeter. — North Lake College (@northlakenow) May 3, 2017

#BREAKING People pouring out of a campus building as reports of shots fired at North Lake College in Irving, Texas https://t.co/6VAwVXVieC pic.twitter.com/FlFI9PX46K — Gary Detman (@GaryDetmanNews) May 3, 2017

