Monstertruck?

Linksverkehr, Brexit und jetzt auch noch ein 4,30 Meter langer Mini! Auf der grossen Insel vor der Küste Europas scheint (gerade) vieles verkehrt. Wir reisen für die Fahrpremiere des Mini Countryman in die südenglische Grafschaft Oxfordshire, einen Landstrich, der seine herbe Schönheit bis in die Mittagsstunden hinein in dichtem Nebel verbirgt.

Genau genommen ist es die zweite Generation des Countyman, die Mini hier zeigt. Und die setzt wie schon die erste vor sieben Jahren einen paradoxen Superlativ: als grösster Mini aller Zeiten. Um nochmals 20 Zentimeter hat der «Landmann» – wenn man den Namen denn wörtlich übersetzen wollte – in der Länge zugelegt. Und auch in der Breite ist er um 3 Zentimeter gewachsen und hat nun das Format eines gewöhnlichen Kompakt-SUV.Für Mini sind solche Ausmasse kein Tabubruch mehr. Mehr Platz sei in den Käuferbefragungen der häufigste Wunsch zum Countryman, lässt der Hersteller wissen, der den Vorgänger über 540 000-mal verkauft hat. Mini hält es mit Shakespeare: «As you like it» – «Wie es euch gefällt»!

Seine Grösse bringt dem Coun­tryman eine neue Ernsthaftigkeit. Vorne wie hinten ist die zweite Generation richtig luftig, mit grosszügigen Raumreserven für Knie, Kopf und Schultern und 450 bis 1390 Litern Kofferraum. Hinten ist das Platzangebot auch einer variablen Rückbank zu verdanken, die sich um 13 Zentimeter verschieben lässt. Mini goes Minivan!

Die (Deutsch-)Briten bleiben dem Markenkern trotzdem treu, denn der ist längst mehr vom Funfaktor als von den Abmessungen geprägt. Also ist der Countryman aussen auf Wunsch dekoriert wie ein Viersterngeneral, mit viel Chrom, coolen LED-Ringen um die Kulleraugen-Scheinwerfer und Rennstreifen. So viel Show bietet ein gemeiner Familientransporter nicht.

Quasi als Garnitur gibt es ein irrwitziges Fun-Feature: den Country-Timer. Analog zum Always-Open-Timer beim Mini-Cabrio misst dieser die Fahrzeit abseits des Asphalts. Wer viel Zeit in unwegsamem Gelände verbringt, wird auf dem zentralen Info-Touchscreen mit einer Animation belohnt. Nach und nach verwandelt sich der dort abgebildete Countryman in einen Monstertruck nach amerikanischem Vorbild.

Das bringt zwar nichts – ausser Spass. Alltagsbezogener sind die anderen Mini-Neuerungen, wie die herausklappbare Picnic Bench im Kofferraumboden, die eigentlich mehr ein breites Kissen für die Ladekante ist. Dort sitzt es sich tatsächlich etwas bequemer. Der eigentliche Nutzen ist aber ein anderer: Man macht sich die Hosenbeine nicht mehr schmutzig, weil auch eine Schürze zur Bank gehört, die wie eine kurze Zunge aus dem Heck lugt. Wer wie er einen Hund habe, komme dank der Bank auch um die Krallenkratzer am Heck herum, erklärt einer der Mini-Fachleute vor Ort. Und er demonstriert die kinderleichte Bedienung der Bank. Eine Hand genügt zum Einklappen, Ausklappen und auch für die Demontage.

Die dritte Neuerung, «Find Mate» – frei übersetzt: Findehelfer – wollen wir nur knapp skizzieren. Es ist ein Tag, eine Art Anhängsel, mit dem man Dinge, die man nicht vergessen oder verlieren will, markieren und später orten kann, je nachdem übers Smartphone oder das Auto.

Wie in diesem Beispiel geht der Countryman generell den Weg zur Vernetzung, wobei die Ausbaustufe von Navi-, Multimediasystem und Konnektivität eine Frage des Portemonnaies ist. Auch die Assistenztechnik hat Mini mit ins Hier und Jetzt geholt, und als neues Anzeigein­strument gibt es jetzt das kleine Head-up-Display, das man aus dem BMW 2er Active Tourer kennt. Eingebettet ist die Technik ins fast schon klassischeMini-Layout mit dem grossen Rundinstrument in der Mittelkonsole und schmucken Kippschaltern wie dem rot glänzenden Startknopf. Die Verarbeitung folgt dem erklärten Ziel, sich noch mehr Richtung Premiumsegment zu orientieren.

Den Mini Countryman gibt es ab Februar zu Startpreisen zwischen 31 300 und 42 200 Franken vorerst in einer Leistungsspanne von 136 bis 192 PS und mit NEFZ-Verbräuchen zwischen 4,3 (Cooper D) und 7 Litern (Cooper S All4). Auch die Sportversion JWC wird es geben. Und im Juni setzt Mini einen Meilenstein, mit dem Countryman S E, dem ersten Hybrid der Markengeschichte.

Bei der Fahrpremiere in Oxfordshire bewegen wir vorderhand die Modelle Countryman S und D, und die fahren sich gewohnt spritzig und jagen souverän über die vernachlässigten englischen Buckelpisten. Lenkung und Fahrwerk arbeiten angenehm präzis, der Allradantrieb unauffällig. So kommt der Fahrspass also nicht zu kurz – auch ohne das viel besungene Mini-Kart-Gefühl, das sich angesichts des langen Radstands im englischen Nebel verflüchtigt. (Berner Zeitung)