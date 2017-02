Die Stadtregierung sagt weder Ja noch Nein

Noch vor den Stadt- und Gemeinderatswahlen im letzten November und lange bevor das Schweizervolk am 12. Februar über die Unternehmenssteuerreform III (USR III) abstimmen wird, hat die Fraktion der Grünen im Burgdorfer Stadtrat die Meinungsbildung auf kommunaler Ebene lanciert.

Mittels Interpellation wollten sie vom Gemeinderat wissen: Wie hoch werden die Steuerausfälle für die Stadt sein, wenn die USR III dereinst in Kraft treten sollte? Beunruhigt waren die Grünen, weil von Steuerausfällen in Milliardenhöhe die Rede war. «Mit welcher Höhe von Steuerausfällen rechnet der Gemein­derat aufgrund der vom eidgenössischen Parlament verabschiedeten Vorlage in den ersten vier Jahren nach deren Inkrafttreten?»

In seiner Antwort bleibt der Gemeinderat vage, allerdings nicht aus bösem Willen. Denn: Selbst die Steuerbehörden verfügten nicht über die notwendigen Grundlagen, um die genaue Höhe der Steuerausfälle zu berechnen, schreibt der Gemeinderat. Die Auswirkungen auf die ­Gemeinden und im Speziellen auf die Städte seien weitgehend unbekannt, «obschon der Bund die Steuerausfälle der Kantone kompensieren will. Die Kantone hätten dann ihrerseits die Pflicht, die Gemeinden entsprechend ihrer Betroffenheit zu entschädigen.» Allerdings: «Wie die Ausfälle zu berechnen sind, ist heute nicht bekannt.»

Ungewisse Auswirkungen

Etwas konkreter wird die Burgdorfer Stadtregierung in ihrer Interpellationsantwort dann aber doch. Die Unternehmenssteuerreform hätte nach ersten Schätzungen Steuerausfälle in Höhe von 10 bis 30 Prozent zur Folge, «was bei Steuereinnahmen von 3 bis 5 Millionen Franken zu einem Ausfall von jährlich 300'000 bis 1,5 Millionen Franken führen würde». Zu bedenken gibt der Gemeinderat jedoch, dass der Kanton Bern im Rahmen seiner Steuerstrategie die Unternehmen ohnehin entlasten wolle; und dies auch dann, wenn das Schweizervolk die USR III ablehnen sollte.

Will heissen: Aufgrund der anvisierten Senkung des Gewinn- und Kapitalsteuersatzes für Unternehmen sowie einer Erhöhung des Drittbetreuungsabzuges bei den natürlichen Personen dürfte ab 2019 in jedem Fall weniger Geld in die Kassen der Gemeinden und Städte fliessen.

Übrigens: Der Gemeinderat gibt trotz den drohenden Mindereinnahmen bei den Steuern keine Empfehlung für die Abstimmung über die Unter­nehmenssteuerreform ab. Dies, weil die Auswirkungen auf den Steuerhaushalt der Stadt Burgdorf zu unklar seien. (ue)