Hotellerie-Krise wird zum Dauerzustand

Nationalrat

Nur drei Länder in der EU besteuern ihre Hotellerie zum normalen Mehrwertsteuersatz. Neben Grossbritannien sind dies Dänemark und die Slowakei. Alle andern gehen denselben Weg wie die Schweiz: Logieren in Hotels wird weniger stark besteuert als andere Dienstleistungen. Der Nationalrat beschloss gestern nun sogar, den bisher befristeten Sondersatz von 3,8 Prozent für die Hotellerie (gegenüber dem Normalsatz von 8 Prozent) nach fünf Verlängerungen definitiv ins Gesetz zu schreiben. Er ging überraschend einen Schritt weiter, als seine Wirtschaftskommission und der Bundesrat vorgeschlagen hatten. Diese sprachen sich für eine sechste Verlängerung aus – allerdings um zehn statt wie bisher um fünf Jahre.



Der Rat stimmte nun aber der parlamentarischen Initiative des Freiburger CVP-Nationalrats Dominique de Buman zu, der als Präsident des Schweizer Tourismusverbandes den 1996 eingeführten Sondersatz dauerhaft im Gesetz verankern will. Nun fehlt dazu bloss noch die Zustimmung des Ständerats.



Befürworter wie Nationalrätin Magdalena Martullo (SVP, GR) wiesen auf den Exportcharakter der Hotellerie hin. Analog zum Export, der von der Mehrwertsteuer ausgenommen ist, würden die von der Hotellerie erbrachten Leistungen zumindest zum grossen Teil von Ausländern konsumiert. Dazu kämpft die Branche mit dem starken Franken und dem höheren Lohnniveau. Für de Buman geht es darum, einen weiteren Wettbewerbsnachteil zu verhindern. Unterstützung erfuhr die Hotellerie vor allem von der SVP, der CVP und der BDP, selbst die Hälfte der sich ansonsten so marktliberal gebenden FDP-Fraktion hiess die Sonderbehandlung einer Branche gut.



Hotels in Tourismusregionen mussten in den vergangenen Jahren zum Teil markante Einbussen an Logiernächten hinnehmen, in den Städten waren dagegen Zuwächse zu verzeichnen. Tourismusexperten mo­nieren seit langem die zu kleinteilige, veraltete Struktur in der Schweizer Hotellerie.



Mit Blick auf diesen Umstand äusserten sich Vertreter der SP, der Grünen und der GLP kritisch zur Sonderbehandlung. Die «ineffiziente Subvention» werde die Probleme der Branche nicht lösen, sagte etwa Kathrin Bertschy (GLP, BE). Nötig seien Innovationen. Und der Luzerner Louis Schelbert (Grüne) erinnerte daran: «Auch andere ächzen unter dem Strukturwandel und dem starken Franken.» Am Ende verfingen die Bedenken nicht. In der Gesamtabstimmung hiess der Nationalrat die dauerhafte Sonderbehandlung mit 114 Ja- gegen 62 Nein-Stimmen bei 10 Enthaltungen gut. cab