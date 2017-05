Loblied auf die Pusteblume

Das Image des Löwenzahns ist heute eher durchwachsen, könnte man sagen. Dort, wo er stört, wird er gern als Unkraut beschimpft. Da, wo er Spass macht, als Pusteblume willkommen geheissen. Doch Löwenzahn kann mehr als nur im Wege stehen oder schön fliegen.

Seine Blätter geben einen nahrhaften Salat oder ein leckeres Pesto, seine gerösteten Wurzeln einen besonderen Kaffee, Blüten und Knospen lassen sich zu Brotaufstrich und Likör verarbeiten. Im Garten freuen sich Bienen und andere Insekten über seine frühe Blüte, Meerschweinchen und Kaninchen lieben ihn als frische Mahlzeit.

Neben diesen und anderen Verwendungsmöglichkeiten ist der Löwenzahn aber vor allem in der Heilkunst seit Jahrhunderten beliebt. Schon der wissenschaftliche Name weist darauf hin: Taraxacum officinale, wobei der Zusatz «officinale» bedeutet, dass es sich hierbei um ein Heilmittel handelt, das früher sogar in Apotheken verkauft wurde.

Gut für die Verdauung

Den Inhaltsstoffen des Löwenzahns wurden bereits im Altertum verschiedene Wirkungen zugeschrieben. Fest steht, dass Löwenzahn die Verdauung auf Trab bringen kann und somit gut gegen Appetitlosigkeit hilft.

Vor allem die enthaltenen Bitterstoffe bewirken eine vermehrte Sekretion der Verdauungsdrüsen, die Gallentätigkeit wird angeregt, die natürliche Funktion der Leber unterstützt.

Löwenzahn wird gern als natürliches Diuretikum zur Entwässerung eingesetzt, da er zwar harntreibend wirkt, aber gleichzeitig dem Körper auch wieder verloren gegangene Mineralstoffe zuführt. Das Wildkraut ist nämlich überaus gehaltreich, was die Inhaltsstoffe anbetrifft.

Neben den Bitterstoffen und Flavonoiden sowie Inulin ist eine ganze Reihe von Vitaminen und Mineralstoffen enthalten, vor allem Provitamin A, Vitamin C, Kalium, Kalzium und Magnesium, aber auch die Vitamine B1, B2, B6, D sowie Eisen, Kupfer, Natrium und sogar Schwefel.

Was Löwenzahn sonst noch so alles kann, wird zurzeit gerade intensiv erforscht, unter anderem die Heilwirkung auf Krebs und Diabetes, ja sogar die Nutzbarkeit des Milchsaftes als Kautschuk.

In der Küche wird der Löwenzahn aktuell gerade wiederentdeckt. Inzwischen gibt es sogar einen milderen Zuchtlöwenzahn im Handel zu kaufen. In der freien Natur ist nämlich der Erntezeitpunkt ganz entscheidend dafür verantwortlich, wie mild oder würzig der Löwenzahn im Endeffekt schmeckt.

Die Blätter erntet man am besten vor der ersten Blüte im April oder Mai. Dann sind sie noch besonders frisch und zart. Im Laufe der Zeit sammeln sich vermehrt Bitterstoffe in ihnen an, was den Geschmack deutlich würziger werden lässt.

Wurzel als Kaffeersatz

In der Wurzel nimmt der Inulingehalt im Laufe des Jahres zu, sodass diese am besten im Herbst geerntet wird, wenn aus der gerösteten Wurzel ein besonderer Kaffee gebrüht werden soll.

Das Inulin sorgt dabei für das Kaffeearoma, das sich allerdings spürbar von herkömmlichem Kaffee unterscheidet, sodass hier oft lieber von Kaffeeersatz gesprochen wird. Aber gut, wirklich allen kann es dann selbst der Löwenzahn nicht recht machen. (Berner Zeitung)