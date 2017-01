Wechselt in Bern der Chef, erbt er die Mitarbeitenden

Präsident Barack Obama und seine Familie sind diese Woche aus dem Weissen Haus ausgezogen. Und der gesamte Stab sucht sich einen Job. Ungefähr 4000 Stellen hat der neue US-Präsident Donald Trump neu besetzt. In den USA sind die meisten Posten sehr eng mit dem jeweils aktuellen Präsidenten verknüpft.

Ganz anders in Bern: Gerade mal zwei Stellen wird der neue Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) ausschreiben – und auch das nur deshalb, weil diese sowieso frei werden: General­sekretär Peter Tschanz wird pensioniert, und die persönliche Assistentin von Alt-Stadtpräsident Alexander Tschäppät hatte auf Ende 2016 gekündigt.

Stadt setzt auf Kontinuität

«Grundsätzlich übernimmt ein neuer politischer Chef das bestehende Team – und man versucht gut zusammenzuarbeiten», sagt Alec von Graffenried. Die Berner Stadtverwaltung zeichne sich durch grosse Kontinuität aus.

Das betrifft auch Schlüsselstellen und Personen, die sehr nahe am Regierungsmitglied sind. So ist Generalsekretär Peter Tschanz seit 24 Jahren in der Präsidialdirektion und hat schon mit Tschäppäts Vorgänger Klaus Baumgartner zusammengearbeitet.

«Ich bin froh, dass in diesen Bereichen keine Wechsel anstehen.»Stadtpräsident Alex von Graffenried

Ebenfalls direkt dem Stadtpräsidenten unterstellt sind der Leiter des Informationsdienstes, der Denkmalpfleger, der Stadtschreiber oder der Stadtplaner. «Ich bin froh, dass in diesen Bereichen keine Wechsel anstehen», sagt der neue Stapi Alec von Graffenried. Es sei ja auch eine Erleichterung, mit bewährten Fachleuten ins Amt einsteigen zu können.

Gleich wie der Stadtpräsident sieht das der neue Finanzdirektor Michael Aebersold. «Ich habe ein hoch motiviertes und erfahrenes Kaderteam angetroffen», sagt er. Der Sozialdemokrat hat eine Direktion übernommen, die vorher von Freisinnigen geführt war.

Das sei überhaupt kein Problem, betont Aebersold. Im Gegenteil: «Ich will Mitarbeitende, die nicht bloss abnicken, sondern auch von mir abweichende Positionen vertreten.» Aebersold ergänzt, er sei «ein vehementer Gegner der ­Hire-and-Fire-Mentalität».

Natürlich könne es vorkommen, dass man im Laufe der Zeit mit jemandem nicht gut zusammenarbeiten könne, sagt Stadtpräsident von Graffenried. «Es muss aber nicht der politische Chef sein, der sich mit jemandem nicht wohlfühlt, es kann auch der Mitarbeitende sein, der mit dem neuen Chef nicht warm wird.»

In einem solchen Fall gibt es drei Möglichkeiten, wie der städtische Personalchef Roland Nydegger ausführt: Der Arbeitnehmer kündigt, die Stadt kündigt dem Arbeitnehmer, oder man trennt sich in gegenseitigem Einver­nehmen.

«Ich will Mitarbeitende, die nicht bloss abnicken, sondern auch von mir abweichende Positionen vertreten.»Finanzdirektor Michael Aebersold

Aber: «Wenn die Leistung eines Mitarbeitenden stimmt, kann die Stadt ihm nicht einfach kündigen», sagt Nydegger. Wenn es also zwischen politischen Vorgesetzten und engen Mitarbeitenden auf der persönlichen Ebene nicht passt, trifft man in der Regel eine Vereinbarung über die Auflösung des Arbeitsverhältnisses. «Das ist aber bisher sehr selten der Fall gewesen», sagt der Personalchef.

Drei Monate Kündigungsfrist

Oberste Kader wie der Infochef werden vom Gesamtgemeinderat gewählt. Die Anstellungsbedingungen sind aber für alles städtischen Angestellten die gleichen. «Sonderstati wie auf Bundesebene kennen wir nicht», sagt Nydegger. So haben alle Mitarbeitenden der Stadtverwaltung drei Monate Kündigungsfrist.

Sowohl der neue Stadtpräsident als auch der neue Finanz­direktor freuen sich darauf, mit ihren Teams loszulegen. Bei der Wahl des neuen Generalsekretärs oder der Generalsekretärin werde er sicher stark mitreden, sagt von Graffenried. «Mit dieser Person arbeite ich sehr eng zusammen, und es ist klar, dass hier die persönliche Ebene eine wichtige Rolle spielt.» Der jetzige Generalsekretär Tschanz ist noch bis Ende Juni im Erlacherhof, die Stelle werde aber nun «sehr bald» ausgeschrieben. (Berner Zeitung)