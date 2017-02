Mein Hobby

Ich habe ein neues Hobby. Also neben Playoff-Hockey-Schauen, was ja in der schönen Stadt Biel dieses Jahr im Gegensatz zu anderen auch recht schönen Ortschaften wie Langnau oder Freiburg möglich ist.

Ich gehe seit einiger Zeit viel auf den Flohmarkt. Online- Flohmarkt Biel/Bienne, Bärner Flohmi und so weiter. So heissen die Gruppen auf Facebook, in denen man Dinge verkaufen, verschenken, suchen, tauschen, entsorgen kann. Es ist great.

Auf Online-Flohmarkt Biel/Bienne zum Beispiel bot ein User kürzlich ein Kinderbett mit integriertem Fussballtor feil. Vielleicht war es auch ein Fussballtor mit integriertem Kinderbett. Er pries die Konstruktion so an: «hallo ich bin ein torbett ich will nicht ihn den keller bitte kauft mich bin ihn biel zu hause.» Ein anderer Nutzer der Gruppe wollte einen Büchergutschein im Wert von 20 Franken verkaufen. Für 20 Franken.

Auf der Online-Kinderbörse ists noch greater. Dort gibt es aktuell «flauschige Gagi-Kissen» zu kaufen, «BHs in Grösse 75A, gebraucht und in gutem Zustand» und, ganz wichtig, «aus tierlosem Nichtraucherhaushalt». Oder ein «E baik für 600». Es ist allerdings «gerade noch im Servise».

Lohnenswert ist immer auch ein Abstecher auf den Bärner Flohmi. Dort schrieb letzte Woche ein User: «Ich suche Gewicht.» Es ging Sekunden, dann kam Antwort. «Ich wiege 108 Kilo, nimm dir 48», tippte jemand ins Kommentarfeld.

Ich weiss nun nicht, was ich beim Playoff-Hockey-Schauen nächsten Samstag in den Pausen tun soll. Bier holen? Oder doch kurz auf dem Flohmarkt stöbern?Fabian Sommer (Berner Zeitung)