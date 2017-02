Waynes World und wilde Wetten

Es ist das dicke Ende der wunderbaren Geschichte des Wayne Shaw von Sutton United. Der Ersatzgoalie des englischen Fünftligisten erlangte in den letzten Wochen Weltruhm, zumindest im Internet, weil er sich als Kultfigur im Höhenflug seines Vereins im FA-Cup etablierte.

Der 45-Jährige wurde gefeiert als gemütlicher, rundlicher Feierabendkicker, ein 150-Kilo-Koloss, der als Greenkeeper seines Klubs vielerlei Arbeiten verrichtete – Tribünen staubsaugen etwa oder Kabinen putzen und mit den Fans in der Pause ein Bier trinken. Bälle halten gehörte nicht mehr zu seinen Kernaufgaben.

Die Shaw-Mania erreichte am Montag ihren Höhepunkt, als Sutton im FA-Cup-Achtelfinal Arsenal empfing und 0:2 verlor. Der gute Wayne sass am Morgen in der grössten Frühstücksshow des Landes, am Abend gesellte sich die gute Seele von Sutton in der Halbzeit wie so oft zu den Anhängern und posierte vor einem Bierposter. Kurz vor Spielende genehmigte sich Shaw sogar ein ziemlich grosses Fleischsandwich auf der Ersatzbank. Die Bilder gingen um die Fussballwelt.

Nun geriet die Shaw-Show ausser Kontrolle. Ein Wettbüro hatte eine Quote von 1:8 angeboten, sollte der Goalie während der Partie etwas essen. Natürlich dementierte Shaw jegliche Ma­nipulation, aber er gab zu, von Freunden auf die Wette angesprochen worden zu sein. Waynes World ist aus den Fugen geraten, der Schaden angerichtet, der Imageverlust für Sutton riesig. Shaw trat unter Tränen zurück.

Vermutlich muss man sich um ihn keine Sorgen machen, er ist jetzt ein Held in den manchmal gar seltsamen sozialen Medien – und bestimmt eine begehrte Werbefigur. Vielleicht für ein Wett­büro als Tippmaster. Ein fruchtbarer Ratschlag wäre, auf verschossene Elfmeter zu setzen, angesichts der grotesk tiefen Anzahl verwandelter Elfer in Champions League und Bundesliga.

Die Twitter-Karawane zieht derweil genüsslich weiter. Neuester tragischer Held ist jener Zocker, der 2 Euro darauf gesetzt hatte, dass Leverkusen gegen Atletico Madrid im Hinspiel der Champions-League-Achtelfinals 2:4 verliert und Manchester City - Monaco 4:3 endet. Bis kurz vor Schluss passte diese abenteuer­liche Kombination tatsächlich. Dann schoss City das 5:3 – und der begossene Wettfreund twitterte: «Du schuldest mir 34'200 Euro, Leroy Sané.» Der Deutsche entschuldigte sich umgehend:

