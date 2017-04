Macht endlich euren Job!

Jetzt tun wieder alle so, als lägen ihnen die Ü-50-Arbeitnehmer besonders am Herzen. Als wäre es neu, dass es diese auf dem Arbeitsmarkt schwer haben. Von wegen. Erinnert sich noch jemand an die Fachkräfteinitiative? ­Irgendwer? Tja. Wem bleiben schon Totgeburten im Gedächtnis. Selbst Johann Schneider-Ammann vergisst die Initiative gern. Dabei hat sie der Wirtschaftsminister 2011 selbst lanciert – als Antwort auf den demografischen Wandel und den Fachkräftemangel.

Eines der Ziele: Das Inlandpotenzial der älteren Arbeitskräfte abschöpfen. Klingt gut, interessierte aber lange keinen. Warum auch, solange sich die Fachkräfte ungehindert importieren liessen? Dann kam das Ja zur SVP-Zuwanderungsinitiative. Und plötzlich wurde die Fachkräfteinitiative für Politik und Wirtschaft zur Projektionsfläche der guten Hoffnung – der Rohrkrepierer wurde zur Wunderwaffe hochgeredet.

Das düpierte Schneider-Ammann. Der Ex-Unternehmer sollte jetzt tatsächlich etwas unternehmen. Das war so nie vorgesehen. Sprach man damals den Wirtschaftsminister darauf an, schaute der drein, als wäre eben sein Hund über­fahren worden. Eingriffe in den Arbeitsmarkt? Da schüttelts den FDP-Magistraten.

Also tat Hannes der Bedächtige, was er stets tut, wenn er einem Problem nicht rechtzeitig ausweichen kann: Er schob das Dossier mit dankbarer Hilfe der Arbeitgeber auf die lange Bank und blieb in sicherer Entfernung dazu. Sein Departement schwurbelte derweil Berichte am Laufmeter, bastelte Konzepte und Massnahmen­pläne. Die Wirtschaft gelobte reumütig Besserung: Man wolle jetzt etwa mehr auf die klugen Ü-50-Köpfe im Inland setzen. Passiert ist faktisch nichts. Die Fachkräfteinitiative ist bis heute im rhetorischen Simulationsmodus.

Zugleich wächst die Zahl der Ü-50-Stellensuchenden kontinuierlich – und mit ihr die Zukunftsangst in dieser Alterskategorie. Da nützt alles Wedeln mit der Erwerbslosenquote nichts, die für die älteren Semester unter dem Durchschnitt liegt. Die Wahrnehmung bestimmt das Sein, nicht abstrakte Statistik.

Ist das so schwer zu kapieren? In den Teppichetagen offenbar schon. Jedenfalls stehlen sich die Firmen aus der Verant­wortung und machen einfach weiter wie bisher. Freiwillige Inländerförderung? Versprochener Ü-50-Vorrang? Pustekuchen! Und da wundert sich die Wirtschaft echt, dass der Ruf nach Regulierung immer lauter wird und ihr keiner mehr all die Alarmrufe abkauft? So viel Ignoranz gehört bestraft. (Berner Zeitung)