Meine WM: «Au contraire!»

An der Seine gibt es ein schönes Restaurant. Chez Lili et Marcel. Nahe der Eishalle von Bercy. Die Frau, die nicht Lili heisst, serviert ein gutes Frühstück. Sie sagt, hier interessiere sich niemand für Eishockey. «Au contraire!», ruft der Mann, der nicht Marcel heisst, aus der Küche. Im Gegenteil! Er liebe Eishockey! Die Euphorie im Quartier sei riesig! In der Tat.

Im Parc de Bercy diskutieren einige Messieurs, wie das Derby gegen die Schweiz ausgehen wird. Die Partie Pétanque rückt in den Hintergrund. In den Cafés rund um die Halle hängen die Leibchen der Helden von früher: Bozon, Poudrier, Huet, Meunier. Im TV laufen Analysen der Auftritte der Equipe tricolore. Ex-Nationalspieler Philippe Bozon wurde für die WM als Botschafter engagiert. «Das zeigt, wie hoch der Stellenwert unseres Sports ist», sagt Bozon. Er strahlt übers glatte Gesicht. Der Journalist der «L’Equipe» frohlockt, die WM komme zum idealen Zeitpunkt. Unmittelbar nach der Präsidentschaftswahl seien Interesse und Gier nach Nationalstolz riesig.

Die Euphorie entspannt gar die politische Lage. Die Terrorangst rückt in den Hintergrund. Vor dem Stadion patrouillieren ein paar wenige Polizisten in Zivil, ohne Waffe. Die Regierung hat grünes Licht gegeben, wie bei jeder WM eine Fanmeile zu errichten. Der Schweizer Verband hat ausnahmsweise darauf verzichtet, einen eigenen Sicherheits­berater zu engagieren. Und René Fasel zeigt sich erfreut darüber, dass er für einmal nicht die Frage beantworten muss, ob es jedes Jahr eine WM benötige. Paris und Eishockey: C’est l’amour!

(Berner Zeitung)