Meine WM: In Frankreich eine Nischenveranstaltung

Aus den Augen, aus dem Sinn. Der WM-Tross verlässt Paris – und mit ihm verschwindet das Eishockey aus der öffentlichen Wahrnehmung. Der auflagenstärksten französischen Sportzeitung «L’Équipe» ist der letzte Spieltag vor Ort – immerhin mit den Viertelfinals – gerade noch eine kurze, zweispaltige Meldung wert. Unter der Rubrik «en brèves». In Kürze dürften die Titelkämpfe in Frankreich ganz vergessen sein.

Selbst wenn die Maskottchen Asterix und Obelix ihre Muskeln spielen liessen: Die WM war unter dem Eiffelturm nicht mehr als eine Nischenveranstaltung. Getreu den Asterix-Büchern lässt sich bilanzieren: Ganz Paris interessierte sich nicht für Eishockey ... Ganz Paris? Nein! Ein von unbeugsamen Schweizer Fans besuchtes Quartier hörte nicht auf, dem Desinteresse entgegenzuwirken. Tatsächlich kam in Bercy so etwas wie Feststimmung auf, und die Schweizer Fans waren der Farbtupfer. Sie sorgten für Unterhaltung, Umsatz und eine WM-würdige Kulisse. Ein Pariser ­Onlinemagazin bilanzierte kurz und knapp: «Merci, Suisse!»

Zum Schluss eine Szene, sechs Minuten vor Mitternacht: Nach dem Viertelfinal gegen Schweden fährt die Schweizer Mannschaft zurück in Richtung Hotel. Es regnet in Strömen. Als der Bus das Restaurant Chez ­Lili et Marcel passiert, brandet von einigen Gästen spontan Applaus auf. Im Bus bleibt es dunkel, einzig ein paar leuchtende Handydisplays sind zu erkennen. Das Bild passt zum Tur­nierende der Schweiz: Tristesse und Anerkennung. Im Restaurant schweift der Blick von der Strasse nach oben zur Tafel mit der Weinkarte. Ein letztes Glas, quasi zum Abschied. Empfohlen wird der «Vin du Moment»: ein «Victoria II». Die Wahl fällt auf ein Bier – aus Solidarität zum Nationalteam. (Berner Zeitung)