Potz Blitz

Neulich, im Quartierladen meines Vertrauens. Vor uns eine ältere Dame, die sich nicht entscheiden kann, ob sie das Hausbrot mit Ruch- und Weissmehl oder doch eher das Ruchbrot mit reinem Ruchmehl nehmen will. Hinter uns mein Lieblingsquartierbewohner L., der ungeduldig mit den Füssen auf der Stelle stapft.

Via Radio fällt das Wort des Tages: Feuz! Beat Feuz! «Mama, Beat Feuz sieht aus wie mein Götti», sagt das Kind unvermittelt und nicht ohne Stolz. Ich nicke. «Ich habe mal neben Beat Feuz gegessen», sagt L., ebenfalls nicht ohne Stolz.

Die ältere Dame hat sich für das gemischte Hausbrot entschieden. Nun lässt sie sich die Käsevitrine erklären. Der hier ist mild, dieser da würzig, jener dort aus Schafmilch. «Welcher ist vegan? Mein Enkelkind meinte, ich solle mich vegan ernähren», erklärt die Dame – L. verdreht die Augen. Die Verkäuferin erklärt, dass jeder Käse hier Milch enthalte und somit nicht vegan sei. Sie rät ihr zu Karotten.

«Er hat riesige Oberschenkel», sagt L. «die sind unglaublich prall, so was habe ich noch nie gesehen.» Er möge Feuz den Sieg gönnen, meint L. weiter und streicht sich eine Strähne aus dem Gesicht. Dabei verrutscht die Brille, die nun in leichter Schieflage auf der Nase liegt. Das Kind flüstert mir ins Ohr, dass sie auch solche Oberschenkel möchte. «Dann kann ich auch so schnell Ski fahren!»

Derweil hat die Dame vor uns zu den Karotten gegriffen. 100 Prozent vegan, versichert die Verkäuferin erneut. Zufrieden verlässt die Dame den Laden. Kollektive Erleichterung macht sich breit.

«Mama, isst Beat Feuz auch keine Tiere?», will das Kind wissen, während es auf den Käse starrt. «Ich weiss es nicht», sage ich, «aber ich denke, dass er sehr gesund isst.» – «Aber du isst ja auch nicht immer gesund, Mama, und deine Oberschenkel sind trotzdem gross.» Bevor L. seine Brille richten kann, bugsiere ich das Kind an die frische Luft. Schnell wie der Kugelblitz. (Berner Zeitung)