Stattdessen sagte ich zu – die Freundin mal zu begleiten in ihr «uuuuuh tolles» Turnen. Ganz locker sei das, man müsse nicht sportlich sein, man habe einfach ein Gaudi und könne ganz nebenbei an seiner Bikinifigur arbeiten, meinte die Freundin. Danach fühle sie sich immer total sexy. Ich hatte ein mulmiges Gefühl.¨

Trotzdem ging ich eines Mittags mit. Was mich erwartete, hätte ich mir in den wildesten Träumen nicht ausmalen können. Ein Bootcamp der US-Navy ist ein Klacks dagegen. Die Knie bis zum Kinn hochziehen, hüpfen, auf ein Böckli steigen und rückwärts wieder runter. Zehnmal. Zwanzigmal. Und das war nur das Aufwärmen. Und dann die Instruktorin: «Hopp Ladys! Noch dreissigmal, yeah, noch 29, 28! Yeah, ah, uh, aaaah. Noch 25, noch 24, yeah, aaaah.» Muskulös ausgemergelt sah sie aus, als hätte man ihr mit einem Staubsauger Wasser und Fett zu gleichen Teilen aus dem Körper gesogen.

Natürlich trug sie ein Tanktop, das tun strenge Instruktorinnen immer. Zumindest in meiner Vorstellung. Und während ich schnaubend schwitzte und mir auch noch dabei im Spiegel zusah, kam mir plötzlich Hella von Sinnen in den Sinn. Was macht Hella von Sinnen? Wie gehts Hella von Sinnen? Was würde sie zu dieser sinnlosen Schinderei sagen?

Gefühlte Stunden später war es vorbei. «Ladys, ihr seid suuuper, ihr seid sexy! Geht raus und verdreht den Männern mit euren Bodys den Kopf!» Alle johlten und klatschten, als wären sie bei den Chippendales. Ich schüttete mir eine Flasche Mineralwasser über den Kopf. «Gell, das war doch jetzt uuuuh super?», sagte meine Freundin anschliessend. «Es war, es war, uuuuund jetzt muss ich leider weg», sagte ich. Und nahm Reissaus. Schokolade kaufen. Und Hella von Sinnen googeln. (Berner Zeitung)