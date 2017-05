Walliser Fusel mit Nachgeschmack

Kein Wunder, dass wir Walliser zwischen den Gipfeln und Graten der Viertausender der Berner und der Walliser Alpen ein wenig anders sind: individualistischer, eigenwilliger – und dann und wann auch raubeiniger, kratzbürstiger und barscher als der gute schweizerische Durchschnitt. So resümiert Luzius Theiler. Er schrieb mehr als vier Jahrzehnte für die Lokalzeitung «Walliser Bote». Seine Charakterisierung trifft auch auf viele Politiker zu, welche der Kanton hervorgebracht hat: Der Machtmensch und ehemalige Bundesrat Pascal Couchepin oder der umtriebige Ex-SP-Präsident Peter Bodenmann sind nur zwei Beispiele für diese Spezies.

Ähnlich gebärdete sich der SVP-Politiker Oskar Freysinger: Seine unkonventionelle, direkte und manchmal etwas schnoddrige Art, die für manchen Üsserschwiizer schon längst des Guten zu viel gewesen wäre, trug ihm im Wallis viele Freunde ein. So viele, dass er es sogar in die Regierung schaffte, notabene als erster Vertreter der Schweizerischen Volkspartei. Doch der Provokateur aus Siders mit Hang zum Schriftstellertum schaffte es als Vorsteher des Departements für Bildung und Sicherheit nicht, seine grossen Worte auch in Taten umzusetzen. Die Quittung: Das Volk schickte ihn nach nur vier Jahren wieder in die Wüste. Und dergestalt hinterliess er auch sein Büro dem Nachfolger, nämlich vollständig leer: ohne Ordner, ohne Akten und ohne Möbel. Selbst einer Amtsübergabe verweigerte er sich.

Ein Politiker darf und soll provozieren, kann auch kratzbürstig sein, und ab und zu ein barsches Wort verträgt es durchaus nicht nur im Wallis. Dass Freysinger beleidigt und wütend ist nach seiner Abwahl und dies auch entsprechend kundtut, ist nachvollziehbar. Aber dass er mit der fehlenden Amtsübergabe in Kauf nimmt, dass wichtige Sachgeschäfte verzögert und erschwert werden, ist verantwortungslos.

Ein Wein verdient das Prädikat «gut» nur, wenn er auch einen guten Abgang hat. Aber die Walliser waren ganz offensichtlich trunken vom ungewohnten Bouquet dieser neuen Sorte, Marke junger Blender. Der Kater war dann auch umso heftiger. Nüchtern und mit Bedacht ein Exekutivmitglied zu wählen, ist sicher kein schlechter Rat. Sonst muss man nicht nur einen unsauberen Abgang, sondern auch noch einen schalen Nachgeschmack in Kauf nehmen. Der Freysinger war kein edler Tropfen, vielmehr ein Fusel, den man möglichst schnell entsorgten sollte. Zumindest Letzteres haben die Walliser begriffen. (Berner Zeitung)