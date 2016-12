Worst of 2016

Louis Armstrong meinte: «Es gibt nur zwei Arten von Musik: gute und schlechte.» Ich sehe da mehr Grauzonen, auch bei Fernsehserien. Aber es gibt nur zwei Arten von Listen, die zum Jahresende Sinn machen: ein «Best of» und ein «Worst of». Und weil die Liste mit meinen Höhepunkten endlos wäre, hier meine drei grössten Serien-Enttäuschungen 2016:

«Westworld»: Robotermenschen in einer Westernwelt dienen reichen Touristen als Unterhaltung und müssen sich regelmässig erschiessen oder sexuell belästigen lassen – bis sie zum grossen Befreiungsschlag ausholen. Kaum eine Serie hat bei mir so unterschiedliche Gefühle ausgelöst wie diese amerikanische Dystopie von HBO. Mal fand ich sie spannend, mal langfädig, mal komplex, mal plump. Nach einer kürzlich abgeschlossenen ersten Staffel überwiegt Ernüchterung. Erfahrungen und Erinnerungen machen einen Menschen aus und heben ihn von der Maschine ab? So geht Küchenpsychologie im Cowboykleid:

«American Crime Story. The People vs. O. J. Simpson»: Cuba Gooding jr. als berühmter Footballspieler und Schauspieler, der des Mordes an seiner Frau angeklagt wird – und der trotz erdrückender Beweise freigesprochen wird. Keine Serie bewegte im Sommer die Gemüter amerikanischer Fernsehzuschauer mehr als diese Produktion des Senders FX. Klar, es ist einmal mehr spannend zu sehen, wie leicht die amerikanische Justiz zum medialen Spielball werden kann, doch unterm Strich sind zehn Episoden einfach zu viel, um mich mit der Verfilmung dieses realen Gerichtsfalls zu packen. Da wird endlos geredet – und trotzdem bleiben die Charaktere, allen voran O. J. Simpson, ungreifbar:

«Transparent»: Ein pensionierter Familienvater outet sich als Transmensch und lebt fortan als Frau weiter. Die erste Staffel des Familiendramas von Amazon, das bei Fernsehpreisen regelmässig in der Kategorie Comedy eingestuft wird, gehörte 2015 noch zu meinen Favoriten. Ein Jahr später ist der Zauber jedoch verflogen. Aus den einst realistischen, liebenswerten Figuren sind Karikaturen geworden, die sich nur noch gegenseitig punkto Verschrobensein übertrumpfen wollen. Einstellen, bitte:

(Berner Zeitung)