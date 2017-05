SMS vom Dienstag, 16. Mai 2017

Infobox

Zu verschenken



Funktionstüchtiger, verstellbarer, Velo-Hometrainer. Guter Zustand. Abzuholen in Thun. 078 657 37 87



2 Sitzsäcke, beige, mit abnehmbaren, waschbaren Bezügen. Nur SMS. 077 417 15 26



Verbundsteine, 27 Stück, 20 x 20 cm; Gartenplatten, 8 Stück 50 x 24 cm; Rasen-Umrandsteine, 20 Stück, 34 x 12 cm. Abzuholen in Walkringen. 079 725 42 47



4 Muba-Eintritte,12. bis 21. Mai. Nur SMS. 079 733 43 24



Vogelvoliere, Masse L: B: H: 100, 55, 130 cm; Sonnenstore, selbst stehend auf vier Beinen. Masse ca. 4 x 4.5 Meter. Muss in 3326 Krauchthal abgeholt werden. 079 669 73 82



12 Stangen aus Plastik um Tomaten aufzubinden. Abzuholen in Oberhofen. 079 231 41 69



Holzwerkbank mit 2 Schraubstöcken von Sjöbergs. 078 721 15 66



Gesichtsseifen, neu, verpackt. In Jegenstorf . 076 511 16 17



1 elektrischen Radiator und 1 Luftentfeuchter. Bitte nur SMS. 079 884 00 48



58 Hefte „PM History“. 58 Hefte „PM Perspektive“. 079 668 71 32



Grosser, neuer, apfelgrüner Plastik-Wäschekorb. Nur SMS. 079 412 79 28



Konfitürengläser mit Schraubverschluss. In Uetendorf abzuholen. 079 471 81 10



Stubenwagen mit Matratze, 77 x 44 cm; Kinderbett mit Matratze 54 x 100 cm. In Thun. Nur SMS. 079 502 58 41



2 verzinkte Kompostgitter. Abzuholen in 3652 Hilterfingen. 079 678 71 44



Schülerschreibtisch von Moll, höhenverstellbar, inkl. Lampe und Korpus. Abzuholen in 3072. 079 710 09 01



12 Ordner mit „Spick, das schlaue Schülermagazin“. Raum Oberaargau. 077 408 05 63



Glastisch 170 x 80cm. Höhe 75 cm. 079 377 99 25



IKEA-Tisch „Melltorp“, 125 x 75 cm, weiss. Tischbeine abnehmbar für Transport. 079 395 00 41



Bettsofa, Leder, blau. 079 22715 14



Zweiersofa aus blauer Mikrofaser, gebraucht, aber in gutem Zustand. 079 765 21 44



Kaninchenstall, 6-teilig. 079 271 88 00



Neuwertiges Gummiboot mit mehreren Luftkammern. 079 918 13 50



Diverse Bilder-Wechselrahmen. 079 917 00 19



Silowagen, 500 l, Polyester; Kälberschlupf, 4 m. 079 857 80 01



Sonnenschirm „Pendalex“ von Glatz, rechteckig, Grösse 280 x 240 cm, Gestänge aus Aluminium, inkl. Schutzhülle. In 3182. Nur SMS. 078 647 10 53



Bücher von Iny Lorentz, 7 Stück. Abzuholen in 4914 oder 4922. 079 228 60 71



E-Book Reader „TrekStor 3.0“. Abzuholen in 4914. 079 228 60 71



Küche, olive, U-Form, 150 x 235 x 150 cm. Abwaschmaschine muss selber ausgebaut werden. 079 222 07 04



2 antike Bettstätten (Gestell), Breite 120 cm, Länge nur 180 cm; 2 Spiegel, 1 x 60 x 104 und 1 x 180 x 90-95 cm, von Kommode. Nur abends. 034 493 37 65



18 Bananen-Schachteln. Abzuholen in Melchnau. 079 692 13 14







Gratis gesucht



Box-Sack. 079 467 12 72



Babyphone. 079 735 09 31



Bauernfamilie sucht Klick-Laminat für zwei Zimmer. Einmal 20 m2 und einmal 15 m2. Raum Thun/Bern. 079 464 35 48



Alte Vespa zum Restaurieren. Wird abgeholt. 079 262 42 27



Grosses Babytragetuch. Bitte nur SMS. 079 735 09 31



Bahnhof-Bike, 28 Zoll. Modell für Damen. 079 338 58 34



STI-Aktionsbilette für Niesen, Niederhorn, Stockhorn. 079 918 13 50



Schafwolle für den Garten. Darf auch schmutzig oder kurzfaserig sein. 079 691 86 79



Auts Töffli, auch rostig oder defekt. 079 729 12 16



Gymnasiast sucht dringend für Maturprüfung das Buch „Alas, Babylon“ von Pat Frank in Englisch. Auch nur zum Ausleihen.079 765 46 05



Gut erhaltene Sommer-/Winterkleider für Knaben, alle Grössen. Werden gerne abgeholt. 079 341 15 85



Kleines Schränkli oder Kommödeli, ca. 100 x 40 x 80 cm. 079 376 41 88



“Huttli“ für Solätte. 079 820 90 15



Schlüssel zu EvK Blechkässeli. 078 613 62 62



CD-Spieler, eventuell auch Kindergerät, für demente Frau. 079 677 07 69



Rote Silikonform von Betty Bossi, kleine Gugelhöpfli. 079 315 98 08



Jegliche Setzlinge für sonnigen Bauerngarten. 079 771 14 16



Jura-Brezeleisen. 079 721 55 12



Vogelbad aus Naturstein für den Garten. 079 530 60 40



Voltigiergurt, gebraucht, zu Trainingszwecken. 079 785 49 00



Saubere Kirschensteine für Steinkissen und ein Rasenmäher. 079 203 46 75



Papierservietten mit schönen Motiven, für Servietten-Technik. 079 203 46 75



Mountainbike oder E-Bike. 076 749 45 44 / 079 533 47 04



Rasentrimmer mit dickerem Nylon oder Sägeblatt ? 076 749 45 44 / 079 533 47 04



Dringend Lichterketten (für Glühbirnen) für unser Hochzeits-Gartenfest. Porto wird vergütet. 079 289 69 39



Rasenmäher, welcher noch funktioniert, für Biotop. 079 669 73 82