SMS vom Dienstag, 17. Januar 2017

Zu verschenken



Militärhose und Jacke aus dickem Stoff, Gr. 52. Schrank braun, B: 160 cm, H: 180 cm

031 839 07 82



Glastisch für TV. 3 Tablare, L/B/H 120/40/60. In Frutigen abzuholen. Nur SMS. 079 812 00 06



Musik u. gesprochene Christliche-Musikkassetten. 079 646 83 49



Neue Kinder-Tagesvorhänge. 079 712 70 18



Auto-Skiträger für Fahrzeuge mit Dachrinne. 079 653 51 57



2 schwarze Kunstlederstühle, wenig gebraucht. 079 742 73 10



4. Easy Dining Trophy-Karten von Coop. 079 734 37 34



Restwolle. Muss in Thun abgeholt werden. 079 262 45 60



TV-Möbel, dunkelbraun. Foto auf Wunsch. Muss in Rubigen abgeholt werden. 079 631 64 16



Klappbett mit Aufbau ohne Matratze, Höhe 1,51 m, Breite 2 m. Tiefe 41 cm, offen 1,10 m. Abzuholen in 3434 Landiswil. 079 253 73 92



Latexmatratze, 160 x 200 (Sultan Engenes Ikea). Neuenegg. 079 640 53 39



Ledersofa, bordeaux, 2-Plätzer: 180 x 90, 3 Plätzer: 2 x 90. Muss in Grosshöchstetten abgeholt werden. Nur SMS. 078 900 61 15



Schneeketten Miocar 050, König 070. 079 279 78 64



Schneehexe neuwertig. Schaufelbreite 65 cm.

Langlaufski (skating), Länge 175 inkl. Stöcke und Schuhe, Gr. 37/38. Wenig gebraucht. Abholbereit in Wimmis. 079 766 72 70



Regal weiss. B90 / H107 / T32. Abzuholen in der Stadt Bern. Bitte nur SMS. 079 729 03 37





Gratis gesucht



Globibücher. 079 355 97 32



Baumwollschurzbändel für Gastroschürzen. Farbe spielt keine Rolle. 079 193 22 41



Murmelbahn. 079 505 53 51



CD: 3 x 3 Fidimaa. 079 622 48 90



Farbstifte, neue und oder gebrauchte. Für Farbtherapie. 079 690 60 16



Kleines Hühnerhaus. Umgebung Thun. 079 318 20 06



Landfrauentracht (Schwand) oder Werktagstracht, Gr.44/46 für 1. August. 078 848 42 59



Baumstrunk als Brunnenstock, 1 Baumstrunk als Scheitstock, Durchmesser je ca. 30 x 65 cm.

079 683 16 64



Vintagekleidung aus den 80er-/90er-Jahren. Grössen S/M/L/XL. Bitte nur SMS. Mit Foto. 079 440 03 33



Schneeschuhe. 079 320 99 94



Schallplatten: Blues, Rock, Pop, Soul, Reggae. 079 267 10 19



Grosser Holztisch, ca.160 cm lang und ca. 1 m breit mit Platten zum Verlängern oder zum Ausziehen. Kann auch alt sein zum Aufbereiten. Bitte mit Foto. 079 823 80 97



Das Buch "Bödellitüütsch" mit Bildern aus dem Volksleben, von Gustav Ritschard. 079 233 88 18



Es gibt bei Coop die Skigutscheine Wengen-Grindelwald, bin dankbarer Abnehmer. 079 564 53 25



Snowboardboots und Skischuhe, Gr. 43. 077 470 52 08



Das Buch „Ofenhäuser im Dreiseen-Land“. 079 296 4460



Bananenschachteln zum Zügeln. Nähe Thun. 079 257 68 75



Kinderskischuhe, welche der Schuhgrösse 28 entsprechen. Ausserdem Kinderskistöcke dazu. Das Kind ist 105 cm gross. 079 361 10 37



Rennvelo. Zustand egal. 077 418 10 33



Hockeyhosen für einen erwachsenen Hobbyspieler. SMS. 079 598 17 19





Diverses



Gefunden im Interregio Olten - Bern, Ankunft 12.51h: brauner Damenhandschuh, Wildleder. 079 468 99 86



Gefunden an der Schafmattstr. Belp: Brille in McOptik-Säckli. 079 537 03 74



Verloren am 15. Januar 2017 in der Garderobe der Eisbahn Hirzenfeld beim Bini-Match, eine blaue Kappe mit Aufdruck „Zürich“. 079 681 31 83



Verloren im Zug ab Solothurn in Richtung Thun, 5.1.17, ab 18.16h: grösseren, rot-schwarzen Wanderrucksack der Marke Hi-Tec. Inhalt: Plüschtiere, Kinderkleidung, Picknick. Bitte den ehrlichen Finder um Rückgabe. 079 705 33 73



Habe meinen Autoschlüssel mit speziellem rosa Anhänger in der Ikea Lyssach auf dem Dach-Parkplatz oder eventuell in Bätterkinden verloren. 079 545 71 31