SMS vom Dienstag, 2. Mai 2017

Infobox

Zu verschenken



Kleintierkäfig, zerlegbar 100 x 55 x 45 cm. Schale unten Kunststoff, oben Gitter. Abzuholen in Einigen. 079 688 49 49



Bunte Herrenkrawatten. Damen- und Herren-Gürtel. 031 819 54 14



4 Gartenstühle, Hochlehner. Abzuholen in 3184 Wünnewil. 079 600 92 52



Puppenhaus; grosser Bär. 076 358 16 02



Alte Betonplatten für den Garten. Diverse Grössen und diverse Farben. Total ca. 14 m2. Besichtigung und Abholung in Utzenstorf. 079 432 29 59



Autobahnvignette 2017 abzugeben. 079 366 32 33



17 VHS Videokassetten mit Walt Disney Zeichentrickfilmen. Müssen abgeholt werden. 079 430 37 36



Grosse Anzahl Konfitürengläser, 0,5 Liter. 076 511 16 17



Verbundsteine, ähnlich "BETA", ca. 22 m2. Raum Thun. 079 647 62 44





Gratis gesucht



Familie mit 3 Kindern sucht eine grosse Dachbox passend auf „Ford C-Max“. Eventuell nur zum Ausleihen während der Ferien vom 15. Juli bis 4. August 2017. 079 198 98 31



Weisse Reithosen für mein Reiterbrevet, Grösse 36. 031 971 82 11



Rezeptheftli zu Brezel- und Waffeleisen von „Sigg“. 079 262 58 38



Brutapparat (zum Hühnereier ausbrüten), eventuell auch nur zum Ausleihen. 078 776 24 83



4 Bea-Billette. 079 524 76 02



Metall-Sparkässeli von einer Bank. Bitte nur SMS. 078 645 90 09



Rhabarber. 078 813 34 88



Defekter Rasentraktor zum Basteln. 079 482 35 71



Massive Gartenstühle (keine weissen Plastikstühle); Zinkwannen/Zinkzuber, dürfen auch nicht mehr dicht sein. 079 482 35 71



Das Buch „Weigth Watchers-Kochschule“. 079 709 19 70



Teleskop zur Beobachtung der Sterne. 078 861 87 17



Kleiner Kompressor. 076 373 53 53



Laufrad (Velo ohne Pedale) für mein 2-jähriges Grosskind. 077 422 67 54



Funktionierender kleiner Rasenmäher. 079 778 40 20



„Bernina“ Nähmaschine. 079 510 54 81



Schrank, 3-türig, eventuell mit Schiebetüren. Material spielt keine Rolle. 079 947 95 30



2 leichte Daunen-Duvets für in Camper (waschbar). In 3114. 079 683 16 64



Reckstange für draussen. 079 320 99 94



Flugzeugmodell „Me 262“, bemalt. 076 429 20 43



Grössere, wasserdichte Hundehütte. Region Huttwil. Wird abgeholt. 079 208 83 80



Tourengepäck für Bikepacking-Abenteuer. 079 817 97 32



Militär-Offiziers-Kartentasche, Hut u Offiziersbajonett. 079 316 07 92



Coop Trophy Punkte. Emoji Figuren. 079 226 84 12





Diverses



Verloren: Lieblingstrainerjäggli, grau mit rot, Aufschrift „Suisse“ auf Rücken. Raum Veloweg Zwieselberg-Höfen-Stocken-Glütsch-Spiez. 033 654 55 41



Verloren: Schlüsseletui braun, am Aareweg Uetendorf-Steffisburg-Heimberg. 079 871 49 34