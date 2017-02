SMS vom Dienstag, 28. Februar

Die SMS im Überblick

Zu verschenken



Gut erhaltenes Spinnrad. 079 728 40 20



Tisch in Eiche furniert, ausziehbar mit 6 Stühlen. 160-210 x 110. Gebrauchsspuren, aber gute Qualität. Muss abgeholt werden in Bern. 079 730 20 70



5 Restenteppiche, versch. Grössen. 031 819 54 14



Polstergruppe, Kunstleder, schwarz (3er-, 2er-Sofa) inkl. dazu passendem Salontisch aus Glas. Abzuholen in Thun. Nur SMS. 079 383 55 72



Leinwand mit Projektor. Abzuholen in Burgdorf. Bitte nur SMS. 078 822 70 16



Blaue Eckpolstergruppe 2,5 x 2,5m aus Alcantara. Kann in 2558 abgeholt werden. 079 251 15 63



1 Kettler Rudergerät "Coach", 1 Kettler Heimtrainer "Golf". Müssen abgeholt werden in 3084. Nur SMS. 079 776 44 62



4 Graniumkistli, braun, 60 cm u Wasserfass. 079 328 70 04



2 Liegestühle mit Holzrahmen ohne Fussteil. Abzuholen in 3800. 079 206 14 54



Ledersofa 2-plätzig, schwarz, in Hünibach. 079 658 34 77



Elektrische Schreibmaschine Canon AP800 Modulsystem. Muss abgeholt werden. Bitte nur SMS. 079 728 14 82



2 Integralhelme Marke SOHEI Grösse L/XL in 3766. 077 437 11 31



Trachtenschuhe Gr. 37/38. 079 234 96 84



Blaue Fässer mit Deckel, 120l. In Utzenstorf. Bitte nur Tel. 079 588 68 81



Designer-Stehleuchte, schwarz mit Halogenlampe für gleichmässige indirekte Raumbeleuchtung. Mit WhatsApp sende ich gerne ein Foto. 079 486 63 89



Komplette Küche. Muss anfangs April selber ausgebaut werden. 079 253 19 60



Ein runder Glastisch d:100 cm, h:40 cm auf Räder in 3084 in gutem Zustand abzuholen. 079 811 52 73



Plattenspieler "Sony" plus Verstärker. Kaffeevollautomat "Satrap", Thermostat muss ersetzt werden. 031 951 59 72



Stereoanlage DENON mit double tape deck, CD-Player, AM-FM receiver, Bass und 2 Lautsprechern, schwarz, ca. 30-jährig, funktionsfähig. Muss abgeholt werden. Nur SMS oder WhatsApp. 079 679 55 64



2 Set Boccia Kugeln, 1 Fiasko, 1 Frage- und Antwortspiel, 1 Quartettspiel, Puzzles, 1 Schnipp-Schnapp, Buchstabensteckspiel, 10 Take it Easy, verschiedene Brettspiele, Köcherlispiel mit Herdli, Zubehör zu Legoeisenbahn, Märchenbücher, Kinderbücher ab 9 Jahren. 079 450 96 50



Gratis gesucht



Altes Wandtelefon mit runder Wählscheibe. 031 859 25 06



Wolle jeglicher Art. 031 711 18 75



TV- Flachbildschirm. 079 245 19 12



Esstisch. 079 245 19 12



Ruder-Fitnessgerät. 034 423 44 38



Gartenwerkzeug, das nicht mehr gebraucht wird. Raum Oberemmental. Nur SMS. 079 743 68 72



Tickets für den Autosalon Genf. 079 718 51 78



Waffenschrank, Veloständer für ca. 6 Velo und Chromstahlspiess, um Spanferkel-Grill zu basteln. 079 203 46 75



Filmprojektor, Betrachter und Schneidapparat für 9.5 mm, Film Pathé. 079 456 71 31



Alte, gebrauchte Norwegerpullis. 079 702 59 09



Alte Holzspulen (Nähspulen) zum Basteln. 079 211 93 41



Gut erhaltener Hometrainer, evtl. zum Ausleihen. Raum Bern. 079 633 29 81



Meerschweinchen-Aussengehege zum Aufklappen, oben zu. 079 385 98 76



Ausklinkstanze für Blech. 076 372 30 06



Saxonette-Akku. 079 219 17 05



Elektrovelo. 077 449 26 88



Nachttischli, kleine Kommode, Wandspiegel oder Bilderrahmen aus Holz zum Restaurieren von Privat gesucht. Bitte nur SMS. 079 635 41 89



Segelhandschuhe und dünner Neoprenanzug, Kindergrösse ab 158 od. evtl. kleine Damengrösse. Segelanfänger würde sich sehr freuen. Bitte nur SMS. 079 393 54 50



Skitourenausrüstungen gesucht für aktive Jungs. Skilänge ab 140 cm. Bitte nur SMS. 079 393 54 50



Diverses



Velocomputer verloren zwischen Zäziwil, Bowil Reutenen. Hat ihn jemand gefunden? 079 647 67 70



Mir sueche ä "Schäfeler" wo Frühelig/Herbscht paar Schaf i üses izunete Weidli z Frutige steut. 076 409 20 84



Wer vermisst eine kleine rot/schwarze Drohne der Marke sky fighter? Letzte Woche auf Terrasse in Bern `zugeflogen`. Bitte melden. 076 341 73 54