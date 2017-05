SMS vom Dienstag, 9. Mai 2017

Infobox

Zu verschenken



Komplette Küche. Muss ausgebaut werden. Frei ab August 2017. 079 222 66 00



Hometrainer „Tunturi“. Muss in Heimberg abgeholt werden. Nur SMS. 079 677 17 75



„Pareys Buch der Pilze“. Muss abgeholt werden. Nur SMS. 079 757 67 87



Diverse Farbschäli zum Haarfarbe anrühren, usw. 079 243 27 71



Bürostuhl, schwarz, mit zwei Armlehnen, auf Rollen; Holzbett mit Lättli und Matratze 90 x 190, zusammenklappbar. 079 362 44 60



Wolle und Garnresten. Abholen in Langnau. Bitte nur SMS. 079 613 12 22



Kajütenbett vom Schreiner. Massivholz, 90 x 200 cm, ohne Matratze. 078 879 21 94



Laufgitter aus Holz. 079 283 18 56



Gut erhaltene Kindermatratze, 70 x 140 cm. Bitte nur SMS. 079 756 81 07



Bett, 218 x 96 cm; Lattenrost; sehr gute Matratze. Abzuholen in 3006. 079 432 44 10



Büromöbel weiss: 2 Schreibtische, 75 x 155 cm; Regal, 200 x 200 x 33cm; Schubladenkorpus, 85 x 41 x 43cm. Abzuholen in 3006. 079 432 44 10



Gefriertruhe. Nutzinhalt 320 Liter. In 3116. 079 222 07 04



Schöner Esstisch aus Holz. Kann mit zwei schwarzen Platten um 75 cm verlängert werden. 076 446 52 88



Verbundsteine für Gartensitzplatz (15 Quadratmeter). Abzuholen in Môtier (Vully). 079 158 14 77



Küche, weiss. Muss bis Anfang Juli an der Lenk selbständig ausgebaut werden. 079 293 42 93



Gartentisch, Werzalit, Grünton, 150 x 70 x 72 cm. Muss abgeholt werden. Bern Umgebung. Nur SMS. 079 664 70 41



Neuwertiges Pflegebett; diverse Hasenställe; gut erhaltene Holzspaltmaschine; „Honda“ Strom Generator 220 V. 079 918 13 50



Runder Auszugtisch, 120 cm mit 2 Einlagen à 40 cm. Nussbaum sternförmig furniert. In 4938 Rohrbach. 062 965 24 77



Diverse Fischerartikel. 076 358 16 02



Kinderbett inkl. Matratze, 68 x 140 cm. Duvet und Kissen. In Wattenwil. 077 454 07 06



2 Waschzuber. Abholen in Aarwangen. 079 218 04 74





Richard Wagner Edition mit 32CDs und edler Verpackung. Neuwertig. Abzuholen in Bern. 076 336 13 14





Gratis gesucht





Briefmarken: Alben für Nachbarskind, es hat mit neun das Sammeln entdeckt. 079 309 49 79



Hühner-Futterautomat und Wassertränke. Nähe Riggisberg. 078 745 62 55



Die Spiele „Gambler“ und „Scotland Yard“. Gut erhalten, vollständig. 079 590 26 54



„Dörrex“. 078 708 45 45



Alte Vorfenster oder alte Fenster mit Rahmen für ein Tomatenhaus-Projekt. 079 829 84 13



Schaf-Zaun. 079 270 68 92



Für Deko: Offizierskoffer und Kartentasche usw. 079 567 43 32



Gut erhaltenes Video und CD-ROM, DVD und Plattenspieler, Garten-Cheminée aus Waschbeton-Platten, Rollstuhl und ein guter Rollator. 079 918 13 50



Schwingerbilder. Sammle Floralpbutter-Punkte. 076 507 38 41



Freistehender gut erhaltener Kochherd mit Backofen für Alp. 079 730 92 45



Salontisch (nicht aus Glas). Masse ca. 60 x 50 cm. Umgebung Langenthal. 079 711 88 53







Diverses



Zwei junge Segler suchen Segelboot auf dem Thunersee, welches ab und zu ausgefahren werden sollte. Wir sind top motiviert und würden allfällige Boots-Arbeiten nicht meiden.

079 336 77 84



Suche Pferd, das gerne bewegt werden würde. 076 588 61 99