SMS vom Donnerstag, 16. Februar 2017

Infobox

Zu Verschenken



Diverse Spielsachen, Kinderbücher, Lottospiel und Puzzles - auch für Erwachene. 033 345 26 81



Gebrauchter Davoser Schlitten, muss abgeholt werden in 3317. Nur SMS an 079 828 86 56



14 gläserne Kerzenständer, 3,5 cm hoch, 8 eckig für 22 mm Kerzen sowie 2 Bücher über effektive Mikroorganismen von P. Mau und Anne Lorch. 031 819 54 14



3 Ober- und 3 Unterschränke von Küchenkombination, beige mit Hellholzabdeckung, in Uetendorf. 079 318 20 06



Salontisch aus Glas, ohne Holz. L: 110, B: 64, H: 40. 079 277 13 28



Altes stabiles Holzpult, B: 108 - 150 cm (ausziehbar), T: 66 cm, H: 72 cm, 2 Schubladen, 1x mit Schloss. 079 738 17 38



Tricotstoffe, zum Teil für Kinderkleider. 079 451 50 52



Bett, 90 x 200, dazu passende Kommode und Schreibtisch in den Farben buche-rot. Abholbereit ab Woche 10. 079 772 51 30



Salontisch aus Marmor, Grösse 95 x 95 cm. 079 822 99 59



Verschiedene Romanhefte und Bücher von Nora Roberts. 079 474 04 26





Gratis gesucht



Meitschi-/Frouechleider, Grösse 176/S/36. Bitte nume SMS. 079 284 25 30



Modäuisebahn. Egal was. O kaputti. 079 884 44 53



Stricke für Weihnachten jedes Jahr viele nützliche Sachen. Neue Wolle wäre willkommen. 079 253 19 60



Grosser Transportkäfig für gut genährte Katze. 079 748 44 18



Birkenäste, eventuell ganze Birke, die gefällt und abtransportiert werden muss. 079 204 62 65



Alte Spitzen. 079 768 89 35



Frutiger-Pin. 076 429 20 43



Pin zum Sammeln, Tauschen und Anstecken. Porto wird bezahlt. 079 393 89 19



Der Waschmittelkleber Total von den Migros WINWIN-Gewinnklebern. 079 256 58 63



Funktionstüchtige Overlock-Nähmaschine. 079 707 86 31



Grosser Kochtopf (ab 80 Liter). 079 648 70 64



Langlaufskis mit Schuhen Gr.43. 077 417 79 53



Gitteraufsatzrahmen für Palett. 079 626 63 46



Ich suche für eine Junge WG einen Bettrost (140 x 200), Raum Thun. 077 458 08 16



Kochbuch „Grosis Chuchichäschtli“ von Annemarie Wildeisen.079 352 92 26



Rollschuhe mit vier Rollen (Discoroller), Grösse 37 oder 38. 079 384 36 92



In Thun: Wellplastik/Wellblech. 076 336 13 14



Grosser, sehr stabiler Holztisch. 079 201 65 46



Alte Puppe, auch mit Stoffkörper. 079 595 09 80



Notenständer. 079 622 48 90



Ich hätte sehr Freude, wenn mir jemand seine Nähkiste schenken würde. Freue mich und danke herzlichst. 078 813 34 88





Diverses



Welche liebe Handarbeiterin strickt für mich Socken/Pullover? 077 218 21 76



Verloren in Gwatt, zwischen Hoffmann Neopac und Silea: weissgoldenes Armketteli. 079 585 29 76