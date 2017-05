SMS vom Donnerstag, 18. Mai 2017

Infobox

Zu verschenken



Drei Korbsessel mit Kissen. 079 615 91 33



Kinderbettli, 60 x 120 cm, mit Inhalt. Abzuholen in 3314. 079 713 23 41



Grosse, antike Sackwaage, sehr gut erhalten, voll funktionsfähig. Super Dekostück. 079 178 63 28



Viele Konfigläser. Nur SMS. 079 519 56 72



Heugras, ca. 200 m2. In 3400. 079 347 87 24



Eternit Blumenkistli: 4-mal 1 m und 1-mal 90 cm lang, Höhe: 17 cm, Tiefe: 17 cm. In Bern abzuholen. Nur SMS. 079 717 53 51



Betongartenplatten: 22-mal 50 x 50 cm, 32-mal 25 x 50 cm, 10-mal 40 x 40 cm und , 5-mal 30 x 100 cm. Abzuholen in Steffisburg (werden nur zusammen abgegeben). 078 640 32 02



Davoserschlitten mit einer Länge von 95 cm. Muss in 3072 abgeholt werden. 079 789 12 60



Kohle-Heizkessel aus Guss, Höhe: 83 cm (mit Rohr 94 cm), Breite: 37 cm, Tiefe: 70 cm. 079 789 12 60



HP Officejet 5600 All In One (funktionstüchtig, mit Zubehör) sucht neues Zuhause. Bitte nur SMS. 078 635 89 22



Neues Gartencheminée. 079 419 14 90



Zügelkartons. Abzuholen in 3506. Nur SMS. 079 424 76 93



Katzenwendeltreppe (ca. 3,7 m hoch, kann halbiert werden) und viele Bücher (ältere und neuere Romane und Krimis, nur en bloc). Abzuholen in Zäziwil. 076 435 55 40



Drei Knäuel Schwarzbaumwollgarn. Nur SMS. 079 462 14 90



Lattenrost, 160 x 200 cm. 079 641 51 15



Ungefähr 30 gut erhaltene Bundesordner. Abzuholen in Spiez. 079 460 68 54



Komplette Lüftungseinrichtung aus Luftschutzkeller, handbetrieben. 079 571 17 10





Gratis gesucht



Dringend für Maturarbeit: Giersch/Geissfuss zum Ausgraben in ihrem Garten. 079 294 38 68



Veloanhänger für Kinder, gut erhalten. 076 578 60 92



10 bis 20 Gartenplatten (Waschbeton), 50 x 50 cm. 078 625 55 16



Zwei Festbänke, zwei Tische (aus Holz, 220 cm lang). Abzuholen in Zollikofen. 079 410 73 61



Türpanel aussen zu Smart Fortwo, Jg. 2002. Wenn möglich beide Seiten. Wird abgeholt. 079 262 42 27



Frauenverein OHH sucht für 4-Generationen-Stuhlprojekt: Stabile, intakte Holzstühle (keine Spanplatten). Mit oder ohne Rückenlehne, zum Bemalen. 079 719 73 43



Frisch geschorene, weisse Schafwolle. Ab 19 Uhr. 033 744 67 53



Alle Arten von Fächern. Farbe und Grösse egal. Auch Orientalische. SMS oder WhatsApp. 079 473 36 82



Drucker Canon MP 492. 079 564 01 26



Alten Bilderrahmen, ca. 1,5 x 1 m. Bitte nur SMS. 079 295 82 72



Hat jemand Rhabarber im Garten und keine Verwendung dafür? Bin Abnehmerin. Steffisburg und Umgebung. 078 817 74 46



Zu Rasenmäher Castel Garden, Modell 484: Chassis (ohne Motor und Radantrieb). 079 508 52 63



Altes Töffli, auch wenn rostig oder defekt. 079 729 12 16



BMX-Velo für unseren Sohn. 079 823 80 97



Rasentrimmer aus dickem Nylon oder Metall und E-Bike. 079 533 47 04 bzw. 076 749 45 44



Zwei Korbsessel oder etwas Ähnliches. 079 585 02 14



Modäujsebahn, egal was, o wenn kaputt. 079 884 44 53



Pixibücher, Kurzspiele und Puzzles für Kinder im Alter von 5 bis 8 Jahren. Bitte nur SMS. 079 530 36 25



Gut erhaltene Herren-Wanderschuhe und Sommer-Halbschuhe, Grösse 45 bis 47. 079 918 13 50



Für Anlass: Altertümliche Wanderhosen mit roten Socken, Grösse: 42/44. 079 629 64 12



Zwei Gartenklappstühle, dazu passend einen kleinen Gartentisch. Können alt sein. 079 737 76 30