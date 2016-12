SMS vom Donnerstag, 29. Dezember 2016

Im Überblick

Zu verschenken



Eck-Schreibtisch, Glas innen: 1 x 1,2 m, 50 cm tief. Aussen: 2,07 x 1,5 m. Muss selber demontiert und abgeholt werden. 079 514 78 47



Hundebox, abzuholen in Niederwangen. Auf Wunsch Foto. 076 342 68 31



12 Cappuccino-Tassen, ungebraucht, stapelbar. Abzuholen in 3006 Bern. 079 797 48 12



Helles Fernsehmöbel (Buch), oben Milchglastablar mit kleinen Schubladen unten. Muss bis 4. Januar in Worb abgeholt werden. 079 692 79 06



3 Stück Apfelhurden, gut erhalten. Auf Wunsch Foto. 079 327 49 30



Regulator, muss revidiert werden. Ideal für Hobby-Uhrengrübler. Muss in Adelboden abgeholt werden. 079 756 74 08



Sofa, rot: 235 /125 /75 cm, inkl. 5 Kissen. Guter Zustand. Form asymmetrisch abgerundet. Abholen in 3110. Nur SMS. 079 355 94 15



Wagenheber. In Hasle-Rüegsau. 079 215 20 52



Vier Tickets für das Eishockeyspiel EHC Olten gegen Hockey Thurgau am Sonntag, 15. Januar um 17.30 Uhr im Stadion Kleinholz im Famigros-Corner. Ideal für Familie oder Erwachsene(n) mit 2 bis 3 Kindern. Bitte nur SMS. 079 732 38 63



Altes Militärvelo, das noch funktioniert. 079 953 02 36



Schönen, ausziehbaren Esszimmertisch. Tischplatte aus Milchglas. Inkl. vier, dazu passenden Stühlen. 079 540 60 19



13 Puzzles (500 bis 3000 Teile). Nur SMS. 079 561 50 57





Gratis gesucht



Funktionierender, möglichst grosser Röhren-TV aus den 80er-Jahren. Raum Thun. 078 704 17 05



Seilwinde zu Eiger-Transporter. Zustand egal. 079 746 23 07



Schlittschuhe, Grösse 37. 076 428 54 25



Märklin Modäujsebahn, o kaputti. 079 884 44 53



Tannenbäume im Topf. Werden zur Aufforstung verwendet. Thun und Umgebung. 033 222 57 04



Apothekerschrank/-kommode mit vielen Schubladen. 076 393 83 23



Das Buch „Die Seele will frei sein“, von Michael A. Singer. Bitte nur SMS. Garantierter Rückruf. 079 223 80 04



Weisses Bett mit Rahmen und Frontschutz für kleines Kind, damit es nicht rausfällt. Matratzengrösse: 90 x 200 cm. Region Interlaken. 076 339 56 78



„Chicco d’Oro“-Punkte. 078 764 27 99



Punkte für familia-Müesli Brunchzubehör. 079 945 47 08



Kabel zu altem Jura Brezeleisen. 076 735 00 30







Diverses



Wer hat irrtümlicherweise die graue Daunenjacke der Marke "Kathmandu" mit Kapuze in der Waschmaschine am letzten Freitag, 23. Dezember, mitgenommen? Bitte dringend melden, die Jacke gehört meinem Bruder in Australien und ich muss sie zurückbringen! 079 775 27 51



Gefunden am 24.12.: Brille mit Korrekturgläser. Auf der Dorfstrasse in Goldiwil. 079 514 94 02



Versierte/r Jazz-/Blues-PianistIn gesucht. 079 205 72 14