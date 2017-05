SMS vom Donnerstag, 4. Mai 2017

Infobox

Zu verschenken



Verschiedene Märklin Güterwagen H0. Nur SMS. 079 450 75 29



Sportuhr Garmin Forerunner 310XT. Abzuholen in Münsingen. 079 704 64 51



Zwei gut erhaltene Alu-Pfannen für auf Feuerstelle mit 26-cm-Loch. Wurden in Alphütte für die Milchzubereitung verwendet. In 3150. 079 613 02 94



Kochbücher. 079 341 22 94



Alte GEO-Hefte, verschiedene Jahre. Müssen in Jegenstorf abgeholt werden. 031 761 11 88



Römer-Kindersitz, grau, älteres Modell, aber in gutem Zustand. Abzuholen in Langnau. 079 330 97 80



Kabelrolle, 33 Meter. Muss in Bern abgeholt werden. Bitte nur SMS. 079 967 82 41



Diverse Schrauben, Muttern und Nägel. Zum Teil in Behälter mit Schubladen. Muss in Bern abgeholt werden. Bitte nur SMS. 079 967 82 41



Zumstein Katalog 2014/15/16. Bitte nur SMS. 078 717 19 59



Streuwagen Gardena. Abzuholen in Uttigen. 079 347 52 26



Sähwanne. 079 857 80 01



Rahmen und sonstiges Zubehör für Seidenmalerei. 079 549 49 94



PIN-Sammlung. Raum Langenthal. 062 923 74 55 bzw. 079 588 10 59



Zwei Rolladenkorpusse und Tisch mit Rollkorpus. Abzuholen in Aeschi. 079 562 80 34



Gartentisch (Werzalitplatte) mit Verlängerung und sieben Stühlen. Abzuholen in 4936. 079 429 31 53





Gratis gesucht



Gartenbrunnen aus Beton oder Ähnlichem. Nicht zu gross. Wenn möglich mit Foto und eventuell die Masse. Gerne per SMS oder WhatsApp. 079 826 98 33



Trottinett mit Luftreifen. Region 3360. 079 762 14 18



Lustige Taschenbücher. 079 635 55 56



Alte ACS (Automobil Club der Schweiz)-Plakette, die noch emailliert ist. Bitte nur SMS. 079 255 44 63



Zwei BEA-Eintrittsticket. 079 718 88 76



Stabile, grosse Katzentransportbox für unsere 9 kg schwere Maine-Coon. 079 815 92 81



Briefmarken zum Ablösen oder vielleicht sogar ein Album. 079 292 27 61



Wegen Küchenumbau: 1- und 2-Platten-Rechaud für sechs Wochen. 079 719 29 59



„Sägessä“. Im Raum Emmental. 079 255 49 07



Velo für erwachsenen Mann. Emmental. 079 657 02 87



Rhabarber. In 3506. 079 751 64 40



Plastikfiguren von den Schlümpfen. 077 496 24 64



Rattan Lounge. Gut erhalten. 079 776 01 38





Diverses



Gefunden auf der Monbijoubrücke: Velohandschuh schwarz, Marke: Roeckl. Bitte nur SMS. 078 732 04 54



Liegengeblieben am 2. Mai im 15.48-Zug von Langenthal nach Burgdorf: Rote Damenkappe mit Pin. Kann im SBB-Fundbüro in Bern abholt werden. 076 537 74 84



Dem hinterhältigen Dieb, der mir Handschuhe, Kappe und Ortliebtasche vom Velo geklaut hat, wünsche ich von Herzen viel Freude. Brauchst du noch eine Regenjacke? Falls du unerwartet ein schlechtes Gewissen bekommst, nehme ich die Sachen gerne wieder zurück. 079 474 69 75