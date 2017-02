SMS vom Donnerstag, 9. Februar 2017

Infobox

Zu verschenken



Geräumigen Schrank, furniert hell, mit 5 Tablaren. 2-türig, Masse: h: 1.95m, b: 0.98 m,

t: 0.60m. Guter Zustand. 079 242 54 92



TV-Sony LCD, Bildgrösse 80cm. In 3020 abzuholen. Nur SMS. 079 691 48 40



Töffhelm AGV GT Open, Gr. L Muss abgeholt werden. 034 402 33 30



Heimorgel, Jahrgang 1988, verschiedene Funktionen. Mit Fusspedalen. 079 566 70 28



Kindersitz 9-18 kg, 3-Punkt-Gurt. Mehrmals benutzt. 079 296 25 56



Infolge Platzmangel: Kistli mit 9 verschiedene Kakteen. 079 310 36 39



Viel Kinderspielzeug, wenig gebraucht und viele Krimi/Fantasyromane. 078 841 34 26



2 Sofaüberzüge, creme/weiss, zu Ektorp 2er-Sofa von Ikea. Frisch gewaschen, wie neu. In Frutigen abzuholen. 076 434 08 06



Blaue Fässer mit Deckel, 120 Liter. 3-Bein-Holzheinzen. 079 588 68 81





Gratis gesucht



Funktionstüchtiges Pedal zu Nähmaschine Bernina Record 930. 079 647 18 27



Türabsperrgitter und Zewi-Decke für Kinderbett und Bett: 90 x 200cm. 079 673 49 25



Schlümpfe. 031 869 29 67



Funktionstüchtiger, grosser Gefrierschrank. 076 588 61 99





Diverses



Verloren: Schlüsselbund mit violettem Amethist-Anhänger in Bern. 079 243 26 93



Babyphone. Bitte nur SMS. Ich rufe zurück. 079 560 60 94



„Win Win“-Kleber. Wer hat das "Totalklebbild" für mich? Nur SMS. 079 780 70 56



Gitarre. Raum Lyss/Bern/Biel. 078 616 13 35



Stoffgeschenkbänder in verschiedenen Farben und Breiten. Wird in Thun und Umgebung abgeholt. 033 445 48 80





Diverses



Verloren: Autoschlüssel im Könizbergwald, Nähe Hundeschule an der Landtorfstrasse. 079 208 42 35