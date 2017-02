SMS vom Freitag, 10. Februar

Infobox

Zu verschenken



Viele Silvabücher, das Buch «100 Jahre Schweizer Schützenverband», Kalender zum Basteln, eine Schachtel Vogelliteratur, 4 Avanti-Bände («Entdecke die Schweiz»). SMS.

077 426 59 46 oder 031 829 01 51



Wohnwand (Eiche, 3-teilig, Länge: 254 cm, Tiefe: 45 cm), Computertisch (hellgrau, Länge: 59/50 cm). Muss abgeholt werden in Wimmis.

079 443 42 77



Coop Trophy Punkte. Bitte SMS.

079 547 55 32



Zwei Ober- und zwei Unterleintücher, weiss, neu.

079 595 09 80



Div. Aktenkoffern/ Aktentaschen, in sehr gutem Zustand. Abzuholen Lyssach.

079 694 25 71



Zwei Tickets für FCB - Lausanne am So, 19. Februar, 13.45 Uhr. Bitte nur SMS.

078 628 01 94



Stechbeitel.

079 737 15 27



Sachbücher (Gesundheit, Wirtschaft, Management, Organisation, etc.).

079 335 91 71



Kinderbettli mit Inhalt (125 x 65 cm) und Kommode mit vier Schubladen (Tannenholz).

079 656 14 15



Sarina Kombiherd (Holz-Elektroherd). Muss abgeholt werden. 079 363 97 89



Matratzenüberzug, 140 x 200 cm. In Thun. SMS.

079 702 74 55



Antiken Salontisch, hergestellt aus einem Wagenrad mit stabiler Glasplatte, Höhe: 57 cm, Durchmesser: 90 cm.

031 819 54 14



150 Musik-CDs (Klassik, Chanson und Pop). Abgabe nur en bloc.

079 341 22 94



Tafelservice, komplett, für 12 Personen, wie neu.

078 819 87 23



Tischdekorationen-Handbuch für Hochzeiten, Konfirmationen, Geburtstage, Taufen, usw. Abzuholen in Uetendorf oder Versand gegen Porto.

079 243 03 49



GEO-Zeitschriften und Handarbeits-Lehrgänge.

076 507 63 32



Langlaufski, inkl. Stöcke und Schuhe (Grösse: 43). In 3662.

079 328 70 04





Gratis gesucht



Briefmarken, gerne auch auf Briefen und Karten.

079 254 13 86



Migros Kleber, Porto wird natürlich vergütet.

079 699 83 35



Badetücher in allen Grössen und Farben. Bitte ohne Flecken und Löchern. Wird abgeholt oder Versand gegen Porto. Danke.

079 753 47 42



Für meine Grosskinder: Holzstall, evtl. mit Tieren.

079 677 05 78



Sockenwolle (uni und farbig).

079 712 70 18



Steht irgendwo ein Hometrainer zum Velofahren, der nicht mehr gebraucht wird?

079 657 21 61



Funktionierendes Fahrrad für Erwachsene und ein funktionierenden Fahrradanhänger für Kinder. Nur SMS.

076 561 89 17



Alte Holzspieldosen und Holzschatullen für Schmuck. Noch intakt. Müssten an mich versendet werden. Bitte SMS oder WhatsApp.

079 473 36 82



Wo steit ä Fulehungfigur/-puppe ume, wo gärn Teil vo mire Fulehungsammlig wet wärde? Aues andere vom Fulehung isch o sehr willkomme.

079 434 40 55



Das braune Kochbuch Tiptopf. Das Porto wird selbstverständlich übernommen.

079 230 51 70



Bauernhof Holztiere. Bitte nur SMS.

079 545 64 28



Handorgel.

079 334 03 88



Eisenrohr, 2 Zoll, ca. 15 lm, verzinkt oder roh.

079 473 79 56



Felix Stoffhase.

079 746 35 80



Damenschlittschuhe, Grösse: 39. Raum Emmental.

079 673 68 74



Cello oder Kontrabass. Auch wenn defekt.

076 283 33 04



Querflöte.

076 316 33 04





Diverses



Frau (65) sucht spanischsprechende Frau um ihre Spanischkenntnisse zu verbessern. In Thun.

079 590 26 54