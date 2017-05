SMS vom Freitag, 12. Mai 2017

Infobox

In Mühleberg abzuholen: Pfaff Tischnähmaschine von 1945 (antik), Universal Fahrradträgeraufsatz für Autodachgepäckträger, Dachgepäckträger für VW Beetle Orginal, 4 Sommerreifen 205/55 R 16 91W Radial Tubeless inkl. Alufelgen SSW Stamford. 079 361 31 89



Schweinefuttertrog Steingut braun,1.2 m. 079 785 32 02



Holzschrank (alt), 2 Türen. H: 190, B: 140, T: 40cm für Werkstatt oder zum Ablaugen. 079 444 93 16



2 verzinkte Kompostgitter Abzuholen in 3652 Hilterfingen. 076 678 71 44



Esstisch, achteckig 94 x 94 cm. Ausziehbar. Säulenfuss: Höhe 75 cm, dunkelbraun. Abzuholen in Krauchthal. 078 814 03 00



Täfer weiss, neuwertig. L: 5 m, B: 14 cm, ca. 20 m2. Sowie 4 Holz Küchenstühle, guter Zustand. 079 301 91 48



1 Aquarium (Vollglas), 80 x 40 x 35 und 1 Aquarium Metallrahmen , 50 x 30 x 25 cm. 079 455 39 64



Gut erhaltenes Kinderbett, 90 x 200 cm. Nur SMS. 079 823 80 97



Kinderbett, blau. Abzuholen in Koppigen. 079 256 43 33



Grosses Xylophon aus Holz inkl. Kinderliedernoten (Bea-Verlag). 079 759 35 27



Metall-Kajütenbett, super Zustand, inkl. 2 Matratzen. Nur SMS. 079 823 80 97



Funke Schultasche mit Pistenbully-Sujet inkl. Etui (ohne Inhalt), gebraucht aber völlig intakt. Nur SMS. 079 696 53 37





Altflöte und Noten dazu. 079 203 46 75



Das Buch „Mit Tieren auf dem Weg“ von Dr. Chr. Schlup. 079 225 53 09



Geschirr von Roberto Niederer (Glasi Hergiswil) - Spätzler (Betty Bossi oder ähnlich) - Küchenblitz klein. 079 873 48 23



Militär-Regenpelerine, Fischerzubehör, Bootsausrüstung und Mofa, nur mit Ausweis, auch defekt. 079 451 47 11



Zumstein-Briefmarkenkatalog für junge Sammlerin. 079 589 72 12



Gas-Hammerlötkolben. Raum 3415. 079 676 69 41



Altes Töffli, auch rostig oder defekt. 079 784 30 82



Halbleinhose für 10-jährigen Knaben zu Mutz. 078 935 74 65



Blächspielzüüg, egal was und Modäuisebahn. Auch defekt. 079 884 44 53



Altes Metall-Sparkässeli von einer Bank. Bitte nur SMS. 078 645 90 09



Blechtafeln zum Abdecken von Brennholzspälten.079 922 02 97



Region Burgdorf: Marmorierfarben, 4 Schaltafeln und gut funktionierende Nähmaschine. Tel oder SMS an 079 361 10 37



Holunder und Lindenblüten zum Pflücken in der Region Thun/Spiez. 033 655 56 56



Zwirbelirad/Glücksrad für Senioren-Verein. 079 602 16 82



Anatomie-Bücher und Modelle von Mensch und Tieren. Bitte nur SMS. Wird abgeholt. Raum Thun. 079 753 47 42



Tisch-Pizzaofen mit Terrakotta-Haube. 079 823 80 97

Pendel. Bitte an 079 665 77 06



Für den Schulunterricht: Klangschale. Vielen herzlichen Dank. 079 750 75 70







Hast du Lust, Theater zu spielen? 033 243 56 43