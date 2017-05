SMS vom Freitag, 19. Mai 2017

Infobox

Zu verschenken



Chicco-Spielbogen mit diversen Funktionen, evtl. für Grosseltern oder Tageseltern. Muss abgeholt werden. Ab 18.30 Uhr. 034 422 10 42



Canon Inkjet, Office all-in-one Pixma MX885, funktionstüchtig. Abzuholen in 3005. Bitte nur SMS. 079 365 88 55



Grosser Kinderschreibtisch aus Tannenholz, von Schreiner gemacht. H: 72 cm, B: 110 cm, T: 53 cm, rechte Seite 3 Schubladen, bitte nur SMS an 079 328 34 19



Braune, einjährige Stoffpolstergruppe, 247/163/70. Nur SMS. 079 461 27 62



Fernsehsessel, elektrisch, muss abgeholt werden. 079 586 31 61



1 Buffet-Uhr und 2 Regulatoren (auch einzeln), müssen abgeholt werden. 079 250 19 20



Kinderhochbett aus Metall, inkl. Leiter und Matratze. Abholen in Utzenstorf. 079 232 60 08



Schafwolle. 079 632 80 94



In Hilterfingen: Weber Kugelgrill, gebraucht, mit Abdeckhaube. SMS an 078 760 27 97



Grosser, langer Kaninchen-Käfig, Gefrierschrank mit 6 Schubladen, 2 Nachttischli (spanisch-style), abzuholen in Zäziwil. 079 383 51 12



12 schöne Bände Gotthelf-Bücher. Abzuholen in Spiez. Bitte nur SMS. 079 762 54 46



An Bastler: defektes antikes Plattenspieler -/Radiomöbel, H: 102, B: 60, T: 43 cm. Abzuholen in Laupen. 079 632 97 71



Viele 6er-Eierschachteln in Thun. In sehr gutem Zustand. 079 702 74 55



12 Tomatenstangen, 12 Spiralstangen. Abzuholen in Oberhofen. 079 231 41 69



Eine Kiste mit verschiedenen Büchern und eine Kiste mit Plüschtieren. Abzuholen in 3006 Bern. 079 410 01 33



Katzenkorb aus Weide für Transport. Abzuholen in 4900. 079 677 08 60



2 Alu-Kochtöpfe, 25 /15 Liter. 079 587 59 25



Ausziehbarer Esstisch aus Glas, 170 x 220 cm lang, 85-100 cm breit. Muss abgeholt werden. 079 644 05 16



Elektrogrill, wenig gebraucht. Muss in Burgisteim abgeholt werden. 076 584 10 41



Gut erhaltenes Vierer-Firstzelt. Gewicht mit Stangen 6 kg schwer. 078 862 07 85







Gratis gesucht



BMX-Velo. 079 823 80 97



E-Bike. 079 533 47 04 / 076 749 45 44



Rasentrimmer, nicht mit Nylonfaden. 079 533 47 04 / 076 749 45 44



Kleiner Setzkasten für mein Grosskind. 076 497 90 89



Diverses zum Fischen, Bootsausrüstung, Mofa, auch defekt. 079 451 47 11



Kleines Homecinema-Boxensystem auch ältere. Raum Oberaargau. 077 407 06 11



Garten-Lounge im Raum Oberaargau. 077 407 06 11



Like a Bike für unsere Enkel. 079 339 94 22



Für Bauernhochzeit-Dekoration: Spielholzkühe und -ziegen. 078 772 69 74



Gesucht für Jagdhütte: Gartenstühle in Rüegsauschachen. 079 483 20 63



Rasenmäher (Elektro oder Benzin). 079 714 08 62



Modelleisenbahn. Spur und Modell unwichtig. Von Spur Z bis LGB. Keine Fertig-Anlagen. Nur SMS. 079 448 72 54



Taschen- und Armbanduhren, auch defekt. Porto übernehme ich gerne. 079 262 42 27



Stabiler Sackkarren. 078 897 09 44



Bananenkisten (Region Burgdorf/Langenthal). 079 303 95 33



Wäschekorb, Holz-Wäscheklammern, Wäscheständer, Bügelbrett, Bügeleisen. Region Thun, nur SMS. 079 755 15 13



Staubsauger, auch nicht mehr funktionsfähig, um Kabelrolle auszubauen. 079 401 65 01



Für Renovation: Neueres Elektromaterial (Schalter, Steckdosen, Verteilerdosen, usw.)

076 451 45 44







Diverses



Habe meine Gitarre (Lowden, Linkshändermodell) am 10. Mai abends im Zug (S4, Burgdorf- Thun, Abfahrt 22:16) beim Ausstieg in Bern liegen lassen. Sie ist mir sehr wertvoll! Ich zahle einen Finderlohn. 079 384 29 41



Verloren am 13.5.2017 zwischen Zentrum Schönbühl und Urtenen: Fasnachtsplaquette von Zug, oval, gold-silberfarbig, Nr. 66. 077 520 26 02



Wer kann tolle Graffiti sprayen für Jugendzimmer? Nur SMS. 079 823 80 97