SMS vom Freitag, 24. Februar 2017

Alle SMS im Überblick

Zu verschenken:



9-jähriger Gokart. 077 462 62 13



Bebe-Bäbi, ca 40-jährig, mit Kleidli. Nur für Kindergarten oder Kita. 079 395 10 13



Elektr. Schreibmaschine (Cabriela) und Aktenschrank (Bigla 4 Schubladen). 034 461 36 84



Kraftmaschine mit div. Stationen. Muss demontiert und abgeholt werden. 079 642 86 01



Milchkannenkühler (Griesser) für 3 Kannen. 079 298 49 53



Älteres Herrenfahrrad. 079 451 50 52



Grosser Kinder-Traktor mit Anhänger (Raum Seeland). 079 722 89 82



1 kl. Holzschreibtisch mit zwei Schubladen, L: 1050, H: 770, B: 460 mm. Farbe braun, guter Zustand sowie 2 kl. Holzkommoden, L: 460, H: 770, B: 460 mm. 2 davon mit Türe. Zustand wie neu. Farbe braun. 079 529 52 31



Ovaler Auszugtisch aus Buche, 160x106 mit 2 Eilage-Teilen à 50cm. Abzuholen in Utzenstorf. SMS an 079 272 31 69

Kleine Kommode, dunkelbraun, 70 cm breit. 079 434 33 29

Metallgartenzaun mit Holzscheieli, in 3636 Längenbühl. 079 303 60 93



4 Plastik-Gartenstühle, in Grosshöchstetten. 079 687 64 99



An Bastler: 2 Videogeräte und verschiedene Videokassetten, bespielt mit Spielfilmen (von Trickfilmen bis Krimis) dazu ca. 30 Stück Musikkassetten (volkstümlich und Schlager), kann ausgesucht werden. 079 742 73 68



Neuwertiges Bett, weisser Rahmen, 190 x 90 mit Einlegerost Flex de Luxe. Muss in 3325 abgeholt werden. 079 418 62 09



Bertelsmann Lexikon in 15 Bänden. SMS an 079 305 72 17



Runder Tisch, Durchmesser 105 cm mit 52 cm breiter Verlängerung, mit 4 passenden Stühlen. Und Elektrischer Bettrost, 190x 90 cm. 079 565 50 61



Gratis gesucht:



Dia-Rechen für 50 oder 40 Dias, wenn möglich mit Box. 077 424 05 62



Freistehender, funktionierender Glaskeramikkochherd. 079 522 13 80



Alte Waschbeton-Gartenplatte, 50x50x5 cm. 079 585 33 02

Eishockey-Schiedsrichtertrikot. Bitte nur SMS. 079 659 53 08



Achse für Futterwagen. 079 736 81 22



Fahrbares Damen-oder Herrenvelo. SMS an 077 403 90 34



125er Roller. Bei wem steht noch einer im Keller und wird nicht gebraucht? 079 644 75 55



Gut erhaltener Wedelenbock. Wenn möglich System Lüthi, Heimisbach. 079 598 85 78



1 Schaffell, weiss, (3114) SMS an 079 683 16 64



Wer hat noch alte Comics (zum Beispiel Donald Duck, Micky Mouse, etc.) für meine zwei Buben? 079 245 19 12



Bananen-Zügelkisten. 079 245 19 12



Das Buch „Aarberg: Porträt einer Kleinstadt“. Porto wird vergütet. Bitte nur SMS. 079 277 55 29



Mäucherblusen und Mäucherchäppi. 079 462 24 22



Grossmutter sucht Veloanhänger für Kinder in 3800 oder Umgebung. Nur SMS. 079 487 07 62



Kleider für neugeborene Knaben, kann auch Babyzubehör sein. 079 674 67 13



Wo steht ein intaktes Laufband, welches nicht mehr gebraucht wird? Bitte nur SMS. 079 798 30 89



Motorradheber. 079 698 99 05



Alte Stühle von Horgen Glarus. 076 574 73 14



Töffli zum „zwäg mache“, Zustand ist Nebensache. 077 453 13 23



Ruder-Fitnessgerät. 034 423 44 38



Raumstation (Fernsteuerung Heizung) eRS 64 von Sixmadun, Ölheizung. 079 393 58 55



In 3800: Kindervelositz und Anhänger. 079 487 07 62



Keyboard für Kind. Bitte SMS an 078 633 11 77



Schreibmaschine, Brother 660 TR mit Korrekturband und Kassettenrecorder. 031 819 54 14



Grobe, rostige Kette. Länge ca 150 cm. Umgebung Burgdorf. 079 275 87 22



Autositz. 078 788 34 86



Twinner universal für Staubsauger mit Adapter. 079 879 15 07



Alte, weisse Leintücher für Hochzeit, zahle Porto. 079 289 69 39