SMS vom Freitag, 5. Mai 2017

Infobox

Zu verschenken



2 Büffets, Grösse 155 x 140 x 48 und 194 x 140 x 60. Müssen abgeholt werden. 079 710 84 87



Schrank, Grösse 100 x 145 x 50. 2 Türen und 3 Schubladen. Muss abgeholt werden. 079 710 84 87



Wetterfester Gartentisch mit Steinplatte. Sehr schwer. Muss abgeholt werden. Foto kann angefordert werden. Nur SMS. 079 567 48 60



Zirka 20 Konfigläser, 500 Gramm, mit rot-weissem Deckel. Abholen in Zollikofen. 079 323 93 57



Relaxsessel mit Hocker, Leder, rot. Abzuholen in Wangen a/A. 079 541 60 92



Sekretär, gut erhalten. Abzuholen in Steffisburg. Nur SMS. 079 281 33 27



Laptop DELL, Windows XP, mit Tragetasche. 079 251 36 69



2 BEA-Eintritte. Nur SMS. 079 326 00 42



Für Familie mit Kindern: elektronisches Keyboard Panasonic. 079 518 85 22



Buffet, Buche, mit Glasvitrine, 116 x 40 x 184. Abzuholen in Zäziwil. 079 375 88 10



PC Wind. XP, div. Programme. Ideal für Einsteiger/Rentner. 079 327 40 30



Schöner Kalender mit Landschaftsbildern. 079 581 63 33





Gratis gesucht



Pixi-Büechli und Briefmarken. Nur SMS. 079 448 72 54



Berner Schulkochbuch mit rotem oder grünem Umschlag. 079 665 34 62



BEA-Tickets. 079 464 55 57



Schwingerhose. 079 330 78 44



Aufblasbares, schwimmendes Einhorn oder Flamingo. 079 384 36 92



Alte Aufbaulautsprecher für in meinen Oldie. Werden abgeholt im Raum Bern/Solothurn. Nur SMS. 079 415 11 89



Autokindersitz für 2 Jahre altes Kind. 079 510 54 81



BEA-Eintritte. 079 699 43 50



Holztreppe. Gesamthöhe ca. 2 m. 079 350 11 87



Kleine Menge Käferholz, Restholz oder Äste nach Holzschlag. Tel bitte abends. 033 671 23 06



HD-tauglicher Fernseher. 079 479 43 57



Eher kleine Gartenplatten. 078 809 23 91



Gratiseintritte für die BEA. 076 504 09 07



Fahrbaren Ganzkörperspiegel fürs Theater. Bitte nur SMS. 079 245 48 34



Mofa zum Aufbereiten. Für mein Schulabschussprojekt. Zustand egal. 079 333 92 18



1 bis 2 Heinzen. Ich und meine Kürbispflanzen würden uns freuen. 077 403 55 90



Diverses



Verloren am Freitag, 27. April an der BEA oder im Tram Richtung Wabern: weisse Perlenhalskette mit Goldverschluss. Finderlohn. 079 400 65 63



Gefunden am 3. Mai an der BEA, mittags im Grünen Zentrum: eine Brille mit Kette zum Umhängen. 079 197 93 29