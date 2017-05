SMS vom Mittwoch, 10. Mai 2017

Infobox

Zu Verschenken



Runder Holztisch. Durchmesser 130 cm, mit 3 Holzklappstühlen. Plus Echtledersofa mit Auszug zum Bett. 079 394 80 50



Grosser, langer Kaninchenkäfig. Zudem älterer Tiefkühlschrank mit Schubladen. Und ein älterer Kühlschrank. Abzuholen in Reutenen/Zäziwil. 079 383 51 12



Herrenvelo, in 3662. 079 328 70 04



6 Stühle, Hochlehner, rot, leichte Abnützungsspuren, aber nicht defekt. Müssen abgeholt werden. 079 646 83 63



2 Paar Varomed-Herrenschuhe, Gr. 42. Für älteren oder gehbehinderten Herrn. Muss in 3019 abgeholt werden. Nur SMS. 079 395 97 70



Moll-Schülerschreibtisch (Höhenverstellbar), inkl. Lampe und Korpus. Abzuholen in 3072. 079 710 09 01



Sony-Objektiv (E-mount) F 3.5 Makro, E30 mm, SEL30M35. Nur SMS. 079 412 79 28



Bambus, 2 Meter hoch. In Uetendorf. 079 737 13 26



Töffhelm, Schuberth, schwarzweiss. Gr. 59-60. Klapphelm. 079 375 89 28



Kompostgitter. Muss in Hondrich abgeholt werden. 079 413 26 31



Altes aber noch gutes Brezeleisen. 079 256 58 63



Gebrauchtes Kinder TrippTrapp. Region Emmental. Bitte nur SMS. 078 822 93 64



Diverse Hasenställe sowie ein neuwertiges Pflegebett. 079 918 13 50



Spinnrad, Pedal leicht defekt. Muss abgeholt werden in 3114. Bitte nur SMS. 079 683 16 64



Eckbank, Esstisch und Eckmöbel. In Lyss. 079 391 47 07



Funktionierende elektrische Orgel, Stuhl und Notenhefte inkl. Abzuholen in Bern. 079 410 01 33



Tiefkühltruhe. Breite 60, Höhe 85, Länge 112 cm. Muss abgeholt werden. Bitte nur SMS. 076 442 07 15



7 weisse Plastikgartenstühle, guter Zustand. Nur SMS. 076 566 31 10



2 Gefrierschränke, Miostar, 110 Liter. 079 543 21 03



3 braune "Suurchabisstandeli" 20, 25 und 35 Liter. Nur SMS. 079 601 78 76



2 x Maintenance Kit Xerox Phaser 8400 Farbdrucker. Muss in 3110 abgeholt werden. 079 341 57 11



Einkaufstasche voller englischsprachiger Romane. 079 270 33 04





Gratis gesucht



Andachtenbuch von Joni Eareckson-Tada „Zeichen des Himmels“. 079 463 32 23



Stabiler Leiterwagen. 079 350 11 87



Wolle und Stricknadeln. 079 771 42 80



Chi Trainer (ist ein Gerät, das die Beine im Liegen hin- und herbewegt.) Bitte nur SMS. 079 295 82 72



Rhabarbern. 078 829 04 03



Velokarte Biel - La Chaux de Fonds. Nur SMS. 078 947 33 99



Damenvelo in gutem Zustand. Ab 7 Gänge. 079 531 03 22



Kinderbuggy in gutem Zustand. 079 478 68 16



Gut erhaltener Veloanhänger, Herrenvelo City Bike und ein Damenvelo City Bike. 079 918 13 50



Gut erhaltene Rutschbahn, ohne Spielturm. 079 826 98 33



AMC-Kochgeschirr in gutem Zustand. 079 815 92 81



Lebensgrosse Kuh für den Garten. 079 257 61 34



Höhenmesser, ausziehbare Wanderstöcke und Berghosen für ein 11-jähriges Mädchen. Grösse 152. 079 384 36 92



Fächer für meine Grosstochter (9-jährig). Nur SMS. 079 820 90 15



Rückenspritze für Schädlingsbekämpfung (Buchsbaumzünsler). 076 301 44 13



Tumbler für die erste Wohnung. 079 665 32 32



Birke im Topf oder Jungbirke zum Eintopfen. Oder sonst ein hübsches Bäumli. 076 434 08 06



Altes Holzfass. Ca. 100 bis 120 cm hoch. 079 356 94 65



Das Buch „WeightWatcher, Kochschule“. 079 709 19 70



Fischreiartikel für Jungfischer. 079 712 02 60





Diverses



Wer hatte am Samstag (6.5.) bei der Bea-Beach-Party meine bordeauxrote Steppjacke vertauscht? 079 921 39 86





Hat jemand unsere Katze Timi gesehen? Langhaar, rotbeige, scheu. In Steffisburg. 079 751 55 77