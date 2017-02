SMS vom Mittwoch 15. Februar 2017

Infobox

Zu verschenken



Küche, Doppelwaschtisch und Spiegelschrank. Nur SMS. 079 362 64 30.



Ober- und Unterschränke von Einbauküche. Elfenbeinfarben mit Holzabdeckung. In Uetendorf. 079 318 20 06



Funktionstüchtige Schreibmaschine „Hermes Ambassador“. In 3004 abzuholen. 079 766 66 57



Tramper-Rucksack. In 3114. 079 683 16 64



2 Trachtenpuppen: Mädchen in Bernertracht, Bube in Halbleinen-Anzug. 033 222 48 07



Baumwolle und verschiedene Wolle. 079 462 14 90



Alter Holzbarren für 4 Kühe. Als Deko oder zum Einbau im Stall. Guter Zustand. 079 439 75 32



Bücherregal, helles Holz mit Tablaren und 3 Schubladen. 079 360 33 75



Puppenbett. Länge 85 cm, Breite 45 cm. Aus Holz, mit Inhalt und Vorhang. Diverse Wollresten. 079 384 18 15



Tasche voll Hundeartikel (Gstältli, Halsbänder und Spielzeug) von Tibet-Terrier und Border Collie. 076 488 02 56



Pavillon-Unterstand. Masse: B 3 m; L 6,1 m; H 1,9 m. Giebel 2,9 m. Gartenschlauch. 079 857 80 01



Matratze, 160 x 200 cm. Abzuholen in der Lorraine. 078 615 64 15



1 Paar Stöckliski „Spirit“, Länge 152 cm, plus Skistöcke. 1 Paar Stöckliski „Spirit“, Länge 158 cm, plus Skistöcke. Abzuholen in 3800. 079 206 14 54



Farben für Seidenmalerei und Servietten für Servietten-Technik. 079 783 49 29



„Koenig“ Dampfgarer, oval mit drei Garbehälter. 079 488 99 73



Eisenbahn für draussen oder drinnen. 079 214 48 63



Runder Teppich. Durchmesser 200 cm, grün gemustert. 079 418 46 44



Fotoapparate von „Konika“ und „Pentax“; „Braun“ Video-Kamera; Einbeinstative; Filmbetrachter und Klebepresse; Filter. Nur SMS. Abholen in Hilterfingen oder Thun. 079 737 25 39



Diverse Küchenutensilien. Bratpfannen und Glasschüsseln gross. 079 230 02 71



Funktionstüchtiger Häcksler. Muss abgeholt werden. 079 814 50 85





Gratis gesucht



„Thule“-Dachbox. 079 823 80 97



Für meine schwerkranke Mutter: Taschenbücher, die nicht schwer/dick sind. Am liebsten Romane, wahre Geschichten und Biografien. Nur Region Thun. Werden abgeholt oder Porto wird übernommen. 033 223 33 39



Kleiner Flachbildfernseher. 079 135 62 32



Terrarium für Mäuse mit Zubehör. 079 485 29 80



Velo-Hometrainer. 031 992 75 56



Grosse Wolle- oder Garn-Spulen aus Wollfabrik. 076 606 01 25



Walkman. Umgebung Köniz. 079 388 14 09



Gartenrechen. 079 631 54 78



Das Buch: „Onassis“ von Willi Frischauer. Porto wird übernommen. 076 445 45 00



Grossfamilie sucht ein Dampfgerät. 079 596 38 92



Motorradheber. 079 698 99 05



Rübenschnetzler-Maschine. 079 296 19 46



6 Bananenschachteln im Raum Burgdorf. 079 817 53 76



„Tefal“ Treuepunkte von Volg. 079 604 81 84



Partytisch. Masse 80 x 220 cm. 076 475 52 21



Popup-Bücher. Nur SMS. 079 448 72 54



Für Grosskind: Langlaufskis und Stöcke, 160-170 cm. 077 416 86 30.



Alte schöne Holzladen. Höhe min. 3 cm. 079 738 30 15



Grosser alter Zink-Waschzuber, Holzpflanzenkübel, alter Holzgartenbank (geschwungene Sitzfläche). 079 934 00 76



Damenvelo. Thun und Umgebung. 077 452 13 23



Hometrainer zum Velofahren. 079 256 43 33





Diverses



Gefunden: Taschenschirm, dunkelblau, am 5.2.17 im RE Bern – Luzern. 077 416 86 30



Die Frau, die an der Thuner Broccante eine Limmex-Notrufuhr angeboten hat, soll sich bitte melden. Vielen Dank. 079 736 56 72



Verloren: Am Samstag, 11. Februar, zwischen Frutigenstrasse und Mühleplatz, ein goldener Ohrring mit 2 verschieden grossen Perlen. 079 463 39 51