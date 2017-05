SMS vom Mittwoch, 17. Mai 2017

Infobox

Zu verschenken



Wohnwand braun. H: 189 cm, B: 280 cm, T: 47 cm mit Bar, 8 Türen und 2 Schubladen. Guter Zustand. In Spiez. 079 158 03 88



Druckerpatronen hp 934 xl, 935 xl. wenig gebraucht. 079 649 94 28



Wickelkommode Wisa Gloria. 079 429 49 46



4 Bistrostühle, schwarz, metall. Abzuholen in 3718. Nur SMS. 078 754 50 09



Tisch schwarz, Schleiflack. Masse: 150 x 100 cm, plus Einlageblatt: 40 cm und 2 Barstühle aus blauem Leder. 079 583 70 78



Schreibtisch 120 x 80 cm, Höhe 72 cm. Abzuholen in Unterseen. 079 505 73 29



2 grosse Agaven (ca. 110 cm mit Topf). Grün und weiss-grün. 079 307 23 40



„Betty Bossi“-Kochbücher. 079 627 94 90



BEA-Punkte. Nur SMS. 079 340 94 16



Handgestrickte Baumwollabwaschlappen. 079 773 04 03



24 Heubelüftungsroste aus Holz. Abzuholen in Aeschi. 079 318 83 39



Polstergruppe. 079 578 39 50





Gratis gesucht



Militär-Regenpelerine, diverses zum Fischen, Bootsausrüstung, Mofa auch defekt. 079 451 47 11



Grosse Tontöpfe für Tomaten. Region Burgdorf. 079 370 13 06



Kälber-Iglu. 078 829 04 03



Funktionstüchtige Gitarre für meinen 16-jährigen Sohn. 077 411 59 29



Hanteln. 079 823 80 97



Klick-Laminat oder Parkett ca. 30 m2. 078 708 45 45



Sackkarren. Stromgenerator. 079 203 46 75



Sonnenschirme gross. Eventuell von einem Restaurant. 077 405 07 91



Kajütenbett. Raum Thun. Angebote nur per SMS. 079 351 94 18