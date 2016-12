SMS vom Mittwoch, 21. Dezember 2016

Im Überblick

Zu verschenken



Brother Farb-Laser Drucker mit schwarzem Ersatztoner. Muss abgeholt werden. Anfragen nur per SMS. 078 641 91 91



Einfache Wohnwand, Breite 180 cm, helles Holz mit Glasvitrine. Kann besichtigt werden. In Grosshöchstetten. 079 687 64 99.



3 schöne Sammlerpuppen mit Halter, 40 cm gross. Abzuholen in Steffisburg. 078 868 07 53



Damenmütze im Blauton. 079 637 52 13



Roter, geknüpfter Teppich, 300 x ca. 300 cm. Top Zustand. 079 277 00 29



Wohnzimmer-Möbel mit runder Glasvitrine, helles Holz. B 260, H 220 cm. 079 277 00 29



Bettsofa klappbar, schwarz mit rot. 079 277 00 29



Gebrauchter Meerschweinchen- oder Zwergkaninchenstall. Muss abgeholt werden. Allmendingen b. Thun. 079 388 86 06



Canapé, weiss, 2 m lang, waschbar. In 2098 abzuholen. 079 771 42 80



Tintenpatrone, schwarz, neu, Model Officejet 901 x l. Nur SMS. 078 673 59 37



Kinderhochbett Ikea Kura, 1.20 m hoch, 90 x 200 cm, zerlegt, einfach zusammenschraubbar. Abzuholen in Heimberg. 079 434 19 07



Gegen frankiertes Couvert: viele Coop-Bildli „Welt des Wissens“. Benötigte Nummern angeben. 079 381 31 39



82 cm Philipps Röhrenfernseher. In Thun. Nur SMS. 079 342 14 04



Runder Holztisch mit ausziehbarer Platte. Guter Zustand, wenig gebraucht. Muss abgeholt werden. 079 475 85 60





Gratis gesucht



Das Kinderbuch: "Die sind doch alle doof" von Anu und Nina Stohner. 079 487 00 21



Gute Klappmesser. 079 153 30 72



Bus-/LKW-Foto-Literatur von Saurer/Berna FBW. Auch mit Personen. 079 243 01 82



Backofenblech. 078 644 25 29



Märklin Modäujsebahn. O kaputti. 079 884 44 53



Avanti-Bücher "Entdecke die Schweiz", Bde. 5-15. 078 868 07 53



Migros-Bärli-Kleber. 078 740 08 07



Berner Kochbuch. Porto wird übernommen. 079 318 20 06



Zu Legoeisenbahn aus den 80-er Jahren: Bahnschienen. Darf auch andere Bestandteile beinhalten. 079 193 22 41



Alte Militärmesser und Fiber für Militärmesser. 079 356 09 44



Orgel aus hellem Holz. 076 749 45 44



Grosser Kühlschrank mit Tiefkühlfach. 079 467 12 72



Sofa-Bett. 079 730 55 82



6 Bärechläbere vo de Migros. 079 229 67 26



Ikea-Kommode, ps 2012. 079 823 80 97



„Welt des Wissens“-Bilder. Gesucht werden die Nummern: 12, 17, 24, 74, 83, 118, 135 gegen Porto. 078 802 23 79





Diverses



Herzlichen Dank allen, die mir Bärlikleber angeboten haben und frohe Festtage. 079 565 13 06



Wer vermisst seit dem Emmentaler-Treffen seine Brille? 078 792 76 05