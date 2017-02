SMS vom Mittwoch, 22. Februar

Die SMS im Überblick

Zu verschenken



Büchergestell; 3 Stützen Boden-Decke; 8 Tablare; kleiner Schrank mit Schiebetür. Muss abgeholt werden. 079 521 08 88



Metalltisch mit Glasplatte, 120 x 90, ausziehbar auf 240. Muss abgeholt werden. 079 583 72 31



Grosses Kleiderpaket für Jungs. Ca. 8-12 J., schmale Statur. Gebraucht in gutem Zustand. Bergbauernfamilie bevorzugt. Nähe Thun. 079 464 35 48



Abzugeben an Heim; schöne Stoffleintücher weiss. 031 741 05 30



Puppenbettli Länge 85 cm, Breite 45 cm. Aus Holz, mit Inhalt und Vorhang. Diverse Wollresten. 079 384 12 03



14 Doppelliter-Chiantiflaschen leer. 079 463 38 80



Retro-Stil Schubladen-Möbel und Lampe, div. Werkzeuge wie Säge, Beil etc. Abzuholen in 3033. 078 846 58 16



Ein Kajütenbett mit Matratzen und Fixleintücher. 079 449 79 08



Allroundski Marke Olin. Länge ca. 175 cm. Bitte nur SMS. 079 583 70 78



Bettsofa, schwarz und grau, guter Zustand. Muss abgeholt werden. 079 769 74 14



Kinderbett aus Holz mit Gitterstäben. Inkl. Inhalt. 70 x 130. Schneggschaukel bis 2 Jahre. 079 678 31 12



Voll funktionsfähige Yamaha MC-400 Orgel, komplett mit Stuhl und diversem Notenmaterial. 079 784 35 16



2 Integralhelme Marke SOHEI, Grösse L/XL in 3766. 077 437 11 31



Schwedisches Waffeleisen aus Gusseisen für auf die Herdplatte, 18 cm.

5 Restenteppiche (Läufer), 1 Gröibipresse. 031 819 54 14



Staubsauger Satrap Class1300 und Miele S4560/Cat and Dog, guter Zustand, übliches Zubehör. Muss in Ostermundigen abgeholt werden. 079 243 86 52



Gratis gesucht



Suche für meine Skisammlung Attenhofer A15 Ski. 079 702 59 09



Win-Win-Sticker: Handy-Abwaschmittel. 078 936 26 28



Noten für Akkordeon (chromatisch), Musikstil egal. Bitte nur SMS. 078 699 49 12



Höhenverstellbares Pflegebett mit Holzrahmen für meine betagte Mutter. 079 794 30 55



Ein Paar Langlaufschuhe, Grösse 43. 031 543 08 29



Ha Fröid a Modäujsebahn, egal was o kaputi. 079 884 44 53



Bettwäsche 160 x 210 cm. 079 823 80 97



Einen Fussballtisch (Töggelikasten), kann auch defekt sein. 079 156 06 31



Controller für Super-Nintendo. Bitte nur SMS. 079 462 80 66



Äs Töffli zum Zwägmache. Zustand Nebensache. 077 453 13 23



Nähmaschine für Hilfswerk in Bosnien. 079 415 20 22



Win-Win-Kleber von der Migros. 079 712 70 18



Ein Zweigang-Töffli. 076 373 53 53



Funktionierende elektronische Schreibmaschine mit Display für Tastaturschreibunterricht, nahe Münchenbuchsee. 079 788 18 08



Eine alte Geige. Defekt geht auch. 079 823 80 97



Plattenspieler. Wir haben alte LPs, die wir gerne wieder einmal hören möchten. 079 361 55 59



Abfallcontainer. 079 320 99 94



Studentin adoptiert Smartphone. Kamera sollte einigermassen gut sein. 079 640 53 39



Rollkragenpulli für Männer, Gr. L. Bitte nur sms. 079 295 82 72



Für Bergbauernfamilie Stromaggregat. 079 467 12 72



Rennvelo gesucht. Zustand egal. 077 418 10 33



Sähschale mit Träger für aufs Feld. 079 622 48 90



2x Nachttisch Kiefer hell, Schublade grau. Masse H x B x T in cm: 45.5 x 52 x 35. 079 688 82 29



Migros-Sticker "Sandwich-Tube ( SW)", CARUSO Kaffee (CA) und Handy (HA). 079 941 33 70



Das Buch "Aarberg – Portrait einer Kleinstadt". Porto wird vergütet. Bitte nur SMS. 079 277 55 29



Diverses



Gefunden in der Erlen, Steffisburg: Knog Blinder 1R1013AA. 076 597 34 05