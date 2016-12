SMS vom Mittwoch, 28. Dezember 2016

Im Überblick

Zu verschenken



Diverse kleine Porzellan- und Holzelche. 077 428 08 42



4 Gartenstühle, weiss, Plastik, abzuholen in 3303, nur SMS. 079 435 55 08



Stand-WC mit Spühlkasten, Spiegelschrank, Lavabo. In Burgdorf. Nur SMS. 079 221 65 67



Grosse Menge Video-Kassetten. Der Mann aus dem Oberland soll sich nochmals melden, habe nicht die komplette Nummer. 079 666 50 12



Massiver, runder, ausziehbarer Eichentisch. Durchmesser 120 cm. 077 490 66 08





Gratis gesucht



Gerbrannte oder bedruckte Weinkistenbretter. Grösse der bedruckten Seite sollte mindestens 33 x 17 cm sein. 079 622 02 96



Alter Nadelfilz-Teppich, ca. 0,6 x 7,5 m. Auch Teilstücke, in Thun. 079 282 69 32



Heber für Motorrad. 079 900 51 02



Stabilen gut erhaltenen Töggelikasten (Tischfussball) im Raum Lyss/Bern/Biel. 078 616 13 35



Kinder-CDs und Kinder-Bücher. Ab 3 Jahre. Nur SMS. 079 397 37 34



Altes Leiterlispiel aus den 60/70er Jahren. Bitte nur SMS. 078 741 89 40



Klappmesser sowie Messer aller Art. 079 725 42 68





Diverses



Gefunden am 26.12.16, nachmittags in Langnau an der Ilfis: 2 Tickets. Wer mir sagen kann für welche Veranstaltung und an welchem Tag und zu welchem Preis, kann die Tickets in Grosshöchstetten abholen. 079 421 78 33



Gefunden: Kaba-Star-Schlüssel RH 4715 2.1. 079 277 07 06



Wer kann mir zeigen wie die Kanten bei Skiern geschliffen werden? 079 763 91 64