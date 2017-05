SMS vom Mittwoch, 3. Mai 2017

Infobox

Zu verschenken



Bett mit Lättlirost, 190 x 160 cm. Muss in Neuenegg abgeholt werden. 079 888 38 09



Aufladegerät zu Nokia Handy 2720. 079 44 270 76



Katzenbaum (ca. 120 x 60 cm). Guter Zustand. In 4938. 079 409 38 45



Katzentragkorb. 078 707 43 10



Kleiner Petrolofen in Thun. Nur SMS. 079 481 81 93



Gloria Feuerlöscher, 6 Liter Schaum. Pflanzen-Übertöpfe in diversen Grössen, Schattiertuch 80/420 cm. Berieselungsschlauch 8 m. Vertikultier-Rechen. 12 Einmachgläser à 1 Liter. Bitte um SMS. 079 412 02 65



Kaffeerahmdeckeli, teilweise in Ordner eingeordnet. Abzuholen in Attiswil. 079 640 15 37



Zeitschrift „Schweizer Garten“, Jahrgang 2013/2016. 076 539 80 90



Bettschublade-Bettkasten, Breite: 125 cm, Höhe: 15 cm, Tiefe: 90 cm. Abzuholen in Leissigen. 079 711 71 88



Verschiedene kleine und grosse Seifen. Abzuholen oder Versand gegen Porto. 076 339 49 23



Gut funktionierender Röhrenfernseher, Marke Thomson, 70/40. Muss abgeholt werden. 079 340 95 41



Diverse Kochbücher, vorwiegend CH, Raum Thun. 076 735 00 30



Tonbandgerät Philips aus den 60er Jahren für Sammler oder Bastler. Abholen in 3800 Matten. Nur SMS. 077 405 31 42



Römer-Autokindersitz (blau/grau). Abzuholen in Thun. 079 708 79 86



4 Gartenstühle, Hochlehner. Abzuholen in Wünnewil. 079 600 92 51



Gebrauchter Schulrucksack der Marke Big Box, blau mit Pinguinen. Zustand sehr gut. Nur SMS. 076 471 71 17



An Kinder: Donald-Duck-Bücher. Abzuholen in Spiez. 079 731 49 26



2 Katzentransportkörbe, Kunststoff und Metall. Bitte nur SMS. 079 884 00 48



6 Gummimatten, Silowagen 500 Liter, Kälber-Milch-Erwärmer. 079 857 80 01



Berndeutsche Bücher. Müssen in Thun-Allmendingen abgeholt werden. 079 225 84 79



Älteres Klavier, weiss gestrichen. Abzuholen in Trimstein. 079 382 47 10



10 Bücherlexika von A-Z. Abzuholen in 3303 Jegenstorf. 078 624 74 81





Gratis gesucht



Für 80er-Jahre-Quiz: 3-farbiger, abgerundeter Kamm aus der EPA. 079 569 55 52



Funktionstüchtige Wäscheglocke. 079 380 11 43



BEA-Tickets. 079 294 71 10



Für Aktivierung: 1 funktionstüchtiges Damenvelo. 079 649 53 60



Alten grossen Holzzählrahmen für Schule. Herzlichen Dank für Ihre Hilfe. 079 429 63 83



2 Gratis-BEA-Tickets. 079 959 63 32



Soda-Sprudler. 079 602 83 97



Benzin-Rasenmäher. 079 602 83 97



Gut erhaltene Utz-Kisten. 077 421 95 35



Herren-Regenmantel, Grösse M, grau, wasserdicht (PVC). Nur SMS. 077 432 98 83



Militäroffizierskartentasche, Hut und Offiziersbajonett. 079 316 07 92



Militär-Nagelschuhe Gr.44. 079 727 57 39



Sombrero. Eventuell zum Ausleihen. 079 580 59 60



Uhrmacher-Werkzeug und Ersatzteile. Porto übernehme ich gerne. 079 262 42 27



Briefmarken zum Ablösen oder sogar ein Album, das er/sie nicht mehr braucht. 079 292 27 61



Gut erhaltenes Berner Mieder, Gr. 46/48, evtl. ganze Tracht. Keine SMS. 079 616 27 89



Hellblaues Rösslergeschirr sowie Bücher von Hanni Schenker Brechbühl. Keine SMS. 079 661 95 40



2 Gas-Fritteusen für ein kleines Festival. 079 329 34 23



Grosser Steintisch und Stühle für draussen. 079 596 38 92



Bistro-Garderobe (aus Holz). 079 272 90 93





Diverses



Gefunden: iHealth Schrittzähler am So, 30.4.17, in Mühledorf. 079 761 13 03