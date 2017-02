SMS vom Mittwoch, 8. Februar 2017

Infobox

Zu verschenken



Töffkombi BMW, rot, Grösse 52; und Kurzgrösse 26. Muss abgeholt werden. 034 402 33 30



Alte, schöne Kaffeerahmdeckeli. 078 807 52 14



Salontisch, Glas, L 130, B 70, H 40cm. 079 688 80 34



Damenkleider, Grösse 38/40. Raum Emmental. Nur SMS. 079 823 80 97



6 neue Chinoise-Teller. Raum Emmental. Nur SMS. 079 823 80 97



2 Holz-Paloxen mit Deckel, um Tierfutter zu lagern. In 3035 Frieswil.

Bitte nur SMS. 078 714 09 39



Verschiede Knöpfe. Und ca. 200 Kochbücher. Nur SMS. 079 455 68 29



Koch-Bibel Bocuse. 079 400 62 71



Bücherregal. B 150, H 194, T 33 cm, mit 4 Schubladen. 079 486 63 89



6 Bistrostühle, schwarz. 076 500 92 42



PC-Flachbildschirm Philips Brilliance 225 B. 079 355 97 32



Römer Babyschale (wie Maxi Cosi). Viel gebraucht und intakt. In 3860 abzuholen. 079 596 88 59



Spiegel ohne Rahmen, geschliffen. 72 x 170 cm. Muss in Wabern abgeholt werden. 079 437 60 61



Reich bestickte Tischdecke, alles Handarbeit. 140 x 180 cm. In Goldbraun. 031 819 54 14



Fernsehmöbel. Muss abgeholt werden. 076 446 52 88



Holzsalontisch mit Marmorplatte. Grösse ca. 110 x 70 cm. Muss abgeholt werden. 076 446 52 88



Usbrüetigsmaschine für Schildchrötli. Abzhole in Mühlebärg. 079 230 66 47



Runder Kiefernholztisch, oval ausziehbar. 079 283 71 83



Sofaüberzug zu Klippan, Ikea, frisch gewaschen. Wie neu. 079 612 05 41





Gratis gesucht





4 rot/weiss karierte Vorhänge, für Theaterkulisse. 079 474 90 40



Papiercontainer. 079 524 76 02



Ovaler Tisch, Louis Philippe, und Sessel, Louis Philippe. 079 433 60 45



Flower-Power-Kleidung für Mann. Grösse XL. Für Themenfest. 079 836 15 01



Komplette, brauchbare Skitourenausrüstungen für unsere beiden Jungs. Skilänge: 130 bzw. 140 bis max. 150 cm. Bitte nur SMS. 079 393 54 50 oder 079 393 54 50





Vorderrad zu altem Postwagen. Pneu: Gebr. Frech AG Jubil. 530 x 85 Tubless. Oder ganzes Rad oder ganzer Wagen. 062 962 34 80



Umzugskartons für unsere Züglete. 079 340 80 09





Für meinen 91-jährigen Vater: Kordel mit Handgriff für an die Decke. Um aus dem Bett zu steigen. 079 728 03 77



Schweissgerät (Autogen oder Schutzgas). Ich bin noch in der Lehre als Automobilmechatroniker und will mit dem Schweissgerät meine Hobbygarage erweitern. 079 522 90 12





8-jährige Mädchen wünscht sich Playmobilsachen. 079 622 48 90



Bastell-Matrialien wie „Chräueli“, farbige Blätter usw. Auch Resten von Nähsachen sind willkommen. Porto wird übernommen. 079 935 82 34



Puppenkleider, alle Grössen. Und Kinder-CD (ab 3jährig). Nur SMS. 079 397 37 34



Notebook. 079 896 39 55



Alte, gut erhaltene Plakate. 079 518 83 81



Tefal-Treuepunkte von Volg. 079 604 81 84



Kinderautositz, eventuell zum Ausleihen im Februar. Gampfirössli oder Traktor oder Kindervelo für zweieinhalbjährigen Bub. Aeschi und Umgebung. 079 855 52 92



Uralte Holztüre. 079 227 80 84





DVD, Staffel 1-4 „Der Bestatter“. 076 323 19 13



Stativ mit Fernrohr. 079 524 76 02





Diverses



Turnverein Oberwangen sucht Aerobic/Bodytoning-Leiterin mit Ausbildung. 077 484 24 88



Wer hat meine Wanderstöcke? Liegengelassen in Bern beim Treffpunkt am 2. Februar um 8 Uhr. Danke dem Finder schon jetzt. 079 208 20 18