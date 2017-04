SMS vom Montag, 1. Mai

SMS

Zu verschenken



Ein Hauszelt für 4 bis 5 Personen. Mit 2 Campingschränken. 079 212 82 01

Hochbett 90 x 200 cm, abzuholen in Burgdorf. 079 371 00 71



Brockhaus-Enzyklopädie 24-teilig, Leder gebunden, Langenthal. 079 688 15 75



Ältere Patchwork- und Quiltmagazine. (Australian Parchwork and Quilting). 079 303 95 33



Gedeckte Katzen-Kiste. 031 839 02 74



hometrainer body shape, wegen nichtgebrauchs. heimberg. Sms. 076 506 67 42



Gefrierschrank mit 7 Schbladen. Masse: 200 cm x 65 cm x 6 5cm. Foto auf Wunsch. Abzuholen in 3114 Wichtrach. 079 619 06 79



Schrank, Kiefer massiv, 3 Türen, 6 Schubladen, L 150, B 60, H 205. 079 625 65 00



4 Stühle, Leder, grau, Chrom. 078 686 86 92

Freistehender Electrolux Kochherd mit Glaskeramikkochplatte, 60 x 60, abzuholen in 3076. 076 580 50 72



1 Sonnenschirmsockel aus Beton, rund. Abzuholen in Worb. 079 209 09 79



Ikea PAX Schrank, 1-türig. Braun, Türe Milchglas. Kann mit anderen PAX Schränken kombiniert werden. Inkl. 1 Kleiderstange, 2 Schubladen, 3 Tablare. H 2.40 x T 60 x B 50 cm. Zerlegt, abzuholen in Heimberg. 079 434 19 07



Gratis gesucht



Ein altes Mofa, auch rostig oder defekt. 079 729 12 16



Teigwarenmaschine. 079 203 46 75



Nicht zu grosse Hobelbank. SMS. 079 839 68 35



Wer möchte seine Tourenskis nicht mehr in den Keller stellen? Junger Skitourenanfänger würde sich über eine Ausrüstung sehr freuen (150-160cm). Bitte nur SMS. 079 393 54 50



Für Projekt mit Kindern: funktionierende Nähmaschine zum Nähen von dicken Stoffen und eine Overlockmaschine. Wir freuen uns! Bitte nur SMS. 079 393 54 50



Schneewittchen zu den 7 Zwergen, ca 30 cm hoch . 079 665 77 06



Ich suche zu meinen Zwergen ein Schneewittchen. 077 442 71 73





Wo wird ein Handrasenmäher nicht mehr gebraucht? 079 372 85 31



Bettgestell, 180 x 200, ohne Lattenrost und Matratze, einfach (nicht mit Kopfteil), wenn möglich helles Holz oder weiss. Danke! 079 310 36 02

Zum Beobachten von Tieren und Sternen ein Teleskop oder Fernrohr. Umgebung Kirchberg. 079 817 75 56

2 Eintrittskarten für Erwachsene für die BEA-Pferd. Porto wird übernommen. 079 393 12 78

Zaun für die Aussenhaltung von Meerschweinchen. 079 751 35 79

Backofen zu Tiba-Herd. 079 815 37 28

Diverse Koch- und Mundartbücher. 078 895 52 52

Seniorenpaar sucht gratis Eintrittskarten für die BEA. Vielen Dank. 077 407 67 76

Coop-Trophy-Märkli. Bitte nur SMS. Danke. 079 544 73 22



Diverses



Ich habe am 24. April vormittags meine Pulsuhr mit rotem Band verloren. Migros Konolfingen, Landi oder Coop Grosshöchstetten. 079 288 67 90